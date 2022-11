Lecce , Gallo verso la conferma a sinistra Ceesay-Colombo, uno è di troppo

I dubbi di mister Baroni riguardano soprattutto difesa e attacco.

Nel reparto arretrato, oltre all’assenza di Pezzella, sono da valutare le condizioni di Gendrey, uscito un po’ malconcio dalla gara di mercoledì sera con l’Atalanta. Per questo, oggi il mister valuterà se il terzino destro francese si più o meno in grado di scendere in campo dall’inizio. Se così non dovesse essere, è presumibile un impiego di Baschirotto sulla fascia destra, con i ruoli di centrali della difesa affidati alla coppia Pongracic-Umtiti. Mentre, data l’indisponibilità di Pezzella, è scontata la conferma di Gallo sulla sinistra, anche perché il terzino siciliano, soprattutto nelle ultime gare, si è dimostrato in splendida forma e dotato di un tiro dalla distanza, che può fare la differenza.

A centrocampo l’assetto a tre con l’inserimento di Blin, in pianta stabile, al fianco di Gonzalez e capitan Hjulmand sta dando più sicurezza e compattezza tanto in fase difensiva quanto in quella di impostazione del gioco.

E, per quanto riguarda l’attacco, c’è il solito ballottaggio tra Assan Ceesay e Colombo, col primo che dovrebbe essere leggermente favorito sul secondo, dato che, soprattutto in trasferta, bisogna giocare di contropiede e il gambiano ha sicuramente più scatto e corsa dell’ex Milan.

Ovviamente non c’è alcun dubbio sulla conferma di Strefezza sulla destra, mentre sulla sinistra - come nella gara di mercoledì - Baroni dovrebbe preferire Di Francesco a Banda e Oudin.

«Di Francesco lo considero un titolare - ha detto ieri Baroni dell’esterno, che ha pure segnato mercoledì sera - Lui aveva bisogno di trovare una condizione, che adesso è stellare. Le gambe gli girano e si è visto con l’Atalanta. Gli ho detto di non pensare ai 90 minuti, ma alla gara che è chiamato a fare. So che ci darà un grande contributo».