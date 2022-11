Calcio, parla Baldieri: «Lecce, avanti senza timore hai tutto per la salvezza»

LECCE - Il pareggio di Udine ha dato morale a un Lecce che adesso vuole chiudere in bellezza prima della sosta per il mondiale in Qatar. Per Paolo Baldieri, attaccante dei giallorossi dal 1991 al 1995, la squadra salentina ha tutto per portare a casa punti preziosi in chiave salvezza.

Il buon pari contro l’Udinese ha dato nuovo slancio al Lecce che ha saputo mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Bologna e Juventus.

«Ho visto un bel Lecce: reattivo sul campo, attento in difesa e pungente nelle ripartenze. La squadra mi ha sempre fatto un’ottima impressione finora, ha le carte in regola per giocarsela con chiunque e sa come mettere in difficoltà anche le formazioni più quotate. Proprio contro le big questo Lecce ha sfoderato delle ottime prestazioni, penso alle partite contro Inter, Napoli e Roma».

A Udine ha ritrovato il gol Colombo: come gestire l’alternanza fra il centravanti della nazionale Under 21 e Ceesay?

«Colombo è un attaccante molto tecnico, ha caratteristiche più da prima punta rispetto a Ceesay. È un giocatore molto giovane che va aspettato, bisogna dargli il tempo di crescere e spero che possa trovare sempre più spazio. Ceesay, invece, ha doti diverse, è molto temibile soprattutto in contropiede e ha una velocità che lo rende difficile da contenere. Nell’attacco del Lecce io vedo tanta qualità, anche sulle fasce. Strefezza lo conosciamo bene già dallo scorso anno, Banda è bravissimo nel creare i presupposti per far male ma deve migliorare la conclusione. Poi c’è Di Francesco, che è un giocatore che a me piace tanto, penso sia un ottimo rifinitore che sa muoversi bene fra le linee e può rendersi pericoloso anche giocando centralmente».



Adesso però c’è una temibile doppia sfida in pochi giorni: prima l’Atalanta in casa e poi lo scontro diretto con la Sampdoria in trasferta.

«Dal punto di vista emotivo il Lecce si gioca tanto. La sfida con l’Atalanta sono sicuro che sarà preparata nel migliore dei modi, confido di vedere una squadra aggressiva, che non aspetterà passivamente l’avversario, ma che giocherà in maniera propositiva. La Sampdoria sulla carta non merita questa classifica: considerando i nomi che compongono la rosa, potrebbe ambire a stare molto più in alto. Sono partite che il Lecce deve affrontare senza timore, con il coltello fra i denti, per provare a strappare quei punti che permetterebbero di arrivare alla sosta con una classifica un po’ più tranquilla».

E in cosa devono lavorare maggiormente i giallorossi per continuare spediti nel loro percorso di crescita?

«Soprattutto nella finalizzazione: il Lecce deve essere più bravo a capitalizzare le occasioni che riesce a creare. Ha gli uomini per far bene in tutti i reparti. In porta c’è Falcone, che è un portiere che dà sicurezza. In difesa Umtiti garantisce esperienza e c’è Baschirotto che si sta rivelando molto affidabile, lui è una bella intuizione del direttore Corvino. Va sottolineata anche la crescita di ragazzi giovani alla prima esperienza in serie A, come Gallo e Gendrey. Mi piace molto anche il centrocampo, in particolare Hjulmand sta facendo un ottimo campionato ed è un grande recuperatore di palloni».

Al rientro dalla sosta potremmo vedere dei valori rimescolati?

«La pausa può far male a chi ora sta bene e può essere utile a chi non è in forma. Dal punto di vista fisico può servire per fare un richiamo di preparazione, lavorando sui problemi da risolvere e facendo quadrato in vista della seconda parte del torneo».

NOTIZIARIO - Il Lecce ha proseguito la preparazione alla gara contro l’Atalanta con un allenamento al Via del Mare. Fisioterapia per Dermaku. Banda, tornato in gruppo, è stato convocato in Nazionale, dal 14 al 20 novembre, per l’amichevole Zambia-Israele. Umtiti, che ha svolto un lavoro personalizzato, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una forte contusione al gluteo, escludendo ulteriori problematiche. Questa mattina rifinitura al Via del Mare.