Calcio, Orsi mette il Bari in pole: «Coraggioso e moderno»

BARI «Con pochi accorgimenti, vedo il Bari competitivo fino alla fine». Non ha dubbi, Fernando Orsi, ex portiere (ha vestito le maglie di Siena, Parma, Arezzo e soprattutto della Lazio con cui ha trascorso 12 stagioni) e ora commentatore di Sky Sport per le partite di serie A, B, Europa e Conference League (giovedì sarà impegnato per Feyenoord-Lazio). Il talent romano era al «San Nicola» venerdì scorso per il match tra i biancorossi e la Ternana, ricavando ottime impressioni sui Galletti. Così, ne analizza a tutto tondo le prospettive nell’attuale stagione.

Nando Orsi, come valuta il percorso fin qui svolto dal Bari?

«Ritengo il Bari una delle rivelazioni più limpide della cadetteria. Nonostante la frenata degli ultimi turni, la squadra non ha smarrito le sue peculiarità: giocare un calcio coraggioso, intraprendente, moderno. Nel calcio, le idee chiare e l’unità di intenti sono le componenti principali per vincere. Il Bari mi sembra sempre tarato a dovere su quanto deve esprimere in campo».

Qualcuno valuta i Galletti come una compagine troppo votata alle ripartenze: è d’accordo?

«Non condivido affatto questa teoria. Il Bari non è mai rinunciatario. Anzi, è una compagine che ama assumere il controllo del gioco. È scontato poi che ognuno metta in campo le proprie peculiarità. In tal senso, i biancorossi magari prediligono la ricerca della profondità e trame veloci al palleggio prolungato. Ma non ho mai visto un complesso passivo che si chiude nell’esclusiva ricerca del contropiede. Non mi sembra proprio un atteggiamento nelle corde di Mignani. Al limite, se proprio c’è una dipendenza è forse in alcune individualità».

A chi si riferisce?

«A Cheddira e Folorunsho su tutti: la loro velocità è devastante. È normale che quando possiedi elementi così dotati sul piano dell’accelerazione, tendi a sollecitarli. Soprattutto nelle prime giornate, gli avversari forse non li conoscevano a sufficienza, ma adesso tendono a limitarli il più possibile raddoppiando le marcature su di loro. Sarebbe fondamentale ampliare le fonti di gioco. Contro la Ternana, ad esempio, ho ammirato una grande prestazione di Botta: se l’argentino mantenesse quei livelli, sarebbe un’ulteriore arma. Mi intriga pure Scheidler: ha mezzi fisici impressionanti, è giusto attenderne l’esplosione. Antenucci, poi, non fa testo: lo spessore resta di categoria superiore, ma l’età non più verdissima consiglierebbe di gestirlo con oculatezza».

Insomma, non vede grandi difetti nei ragazzi di Mignani?

«In questa fase, occorre massima determinazione nella chiusura dell’azione. Ci sono i periodi in cui tiri mezza volta e segni, ma in altri momenti realizzi meno di quanto crei. È chiaro che il Bari stia vivendo un frangente del secondo tipo: pertanto, la cattiveria sotto rete deve aumentare. Contro la Ternana, ad esempio, ho contato almeno cinque occasioni limpide: il gol doveva arrivare. Per il resto, non vedo scompensi particolari. Anche in fase difensiva, la squadra concede poco».

Da ex portiere di grande esperienza: come giudica il giovane Caprile?

«È un profilo molto interessante. Nei primi turni si è fatto notare con interventi spettacolari che hanno messo in luce la sua reattività e la notevole agilità, malgrado l’altezza elevata. Ora ne sto apprezzando la freddezza: pur se meno sollecitato, mantiene la concentrazione rispondendo presente al momento della chiamata. Una dote rara in un giovane. In più, ha una visione del gioco avanzata: trova sempre la soluzione giusta per far ripartire l’azione con facilità, ma al tempo stesso non eccede nel gioco con i piedi, evitando rischi inutili. Se confermerà queste impressioni, potrà arrivare molto lontano».

Che effetto fa quel San Nicola affollato da 38mila spettatori?

«Uno spettacolo meraviglioso. Da brividi. Nemmeno in Europa si vedono scene del genere. La riflessione sarà pure banale, ma mi viene da dire che il calcio italiano ha assoluto bisogno di una piazza così, ad alto livello».

Eppure il Bari in casa stenta: può subentrare un pizzico di timore nel giocare in un contesto così carico?

«Non credo alla storia della paura. Quel pubblico trasmette un entusiasmo pazzesco: al limite, dovrebbero essere gli avversari a patire un ambiente così caldo. Penso, invece, ad un altro aspetto: la responsabilità nel soddisfare la tua gente. Se giochi in un ambiente del genere, dai l’anima pur di regalare una vittoria e a volte gestisci male le energie. Proprio contro la Ternana, secondo me il Bari ha espresso il massimo sforzo nel primo tempo, spinto dai tifosi. Forse alla lunga ha pagato sul piano fisico e nella ripresa è un po’ calato. Ma sono minuzie. Un sostegno del genere è solo uno spot per il calcio e sono certo che per i biancorossi sarà un valore aggiunto».