Esposero striscione offensivo, 8 daspo per tifosi del Gallipoli

Nove Daspo tra la provincia di Lecce e quella di Bari, tutti nei confronti di ultras di squadre militanti nei campionati dilettantistici. Otto provvedimenti sono per 8 ultras del Gallipoli ed 1 per un tifoso del Putignano.

GALLIPOLI - Con riferimento ai gravi episodi avvenuti durante la partita del 20 febbraio scorso, all’interno dello Stadio di Gallipoli, alla presenza di centinaia di tifosi locali ed ospiti, durante la gara, valevole per il Campionato regionale di Promozione, tra le compagini “ASD Città di Gallipoli” e “Parmhaclub Spartan Legend” di Ginosa, il Questore della Provincia di Lecce ha adottato 8 provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti ultras della “ASD Città di Gallipoli”, tutti per lo più del posto, di cui uno già sottoposto alla misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, scaduto di validità nel 2017. Gli ultras, che nell’occasione esposero uno striscione ed intonarono cori fortemente diffamatori e lesivi dell’immagine contro la Presidente di una squadra di calcio, a seguito degli approfondimenti investigativi svolti dal commissariato di Polizia di Gallipoli furono tutti identificati e denunciati per violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce e diffamazione. A seguito della successiva istruttoria effettuata del personale della Divisione Anticrimine della Questura, a carico degli 8 ultras sono state emesse le misure di prevenzione del Daspo, con durata differenziata in base alla gravita delle condotte

tenute, in quanto il loro comportamento è stato considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

PUTIGNANO - Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Polizia di Putignano hanno notificato ad un uomo di 50 anni un provvedimento di Daspo, emesso dalla Questura di Bari. Il provvedimento è stato adottato dopo i fatti accaduti lo scorso 2 ottobre, durante il primo incontro di calcio valido per il Campionato di Seconda Categoria tra il Real Putignano ed il New Team Cellammare. Dopo aver raggiunto il limite di capienza dell’impianto, è stato inibito l’accesso ad altri tifosi e, in tale circostanza, il 50enne ha dapprima inveito contro il personale di Polizia in servizio di ordine pubblico e, successivamente, ha istigato gli altri tifosi rimasti fuori dall’impianto sportivo a forzare l’ingresso, nonostante il presidio. Ritenuto che la condotta dell’uomo abbia provocato turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, su proposta del dirigente del commissariato di Putignano, il Questore di Bari ha emesso un provvedimento di Daspo, disponendo per il responsabile dei disordini l’interdizione per un periodo di 3 anni dallo stadio comunale di Putignano e da tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.