Gonzalez, energia in casa Lecce: «E ora a Bologna per vincere»

LECCE - Quando l’estate scorsa è stato convocato per il ritiro con la squadra maggiore a Folgaria, in Trentino, non immaginava neanche lontanamente di diventare, di lì a poco, uno dei punti fissi del centrocampo del Lecce in serie A. Un sogno che è diventato realtà per Joan Gonzalez, 20enne spagnolo di origine e di scuola Barcellona. Da dove, infatti, Pantaleo Corvino è andato a pescarlo poco più di un anno fa: nel Salento è arrivato nell’agosto del 2021 e la società giallorossa lo ha subito inserito nella rosa della formazione Primavera, che è poi riuscita a salvarsi nel massimo campionato.

Dopo essersi messo in mostra come uno dei migliori talenti della squadra giovanile (per lui 18 presenze e 5 reti), esattamente un anno dopo, mister Marco Baroni ha quindi voluto aggregare Gonzalez alla prima squadra. E dopo un paio di amichevoli da titolare (contro il Bochum e il Parma), è arrivato il suo debutto in Coppa Italia, il 5 agosto, nella gara casalinga contro il Cittadella (persa per 2-3) e quello nella prima di campionato di A, sempre al Via del Mare, il successivo 13 agosto, contro l’Inter (anche in questo caso una sconfitta, ma per 1-2). Dall’esordio contro i nerazzurri, Gonzalez ha sempre giocato nelle prime 10 giornate di campionato, segnando pure il gol del pareggio per 1-1 contro il Monza.

«No, quando in estate sono stato convocato in prima squadra per il ritiro non mi sarei mai aspettato di arrivare fin qui - ha ammesso ieri Gonzalez, in conferenza stampa - Io penso sempre al presente e mi sono impegnato al massimo in ritiro. Alla fine ce l’ho fatta a restare in prima squadra. L’inizio di stagione è bello per me e per la squadra. Mister Baroni ci aiuta molto nel bene e nel male, aiuta tutti, sia i più giovani come me che i più esperti».

E non ha mancato di incoraggiare i suoi ex compagni della Primavera giallorossa: «A loro dico di provarci e dare sempre il massimo - ha spiegato il giovane centrocampista spagnolo - Se ce l’ho fatta io, ci sono altri che hanno qualità per farlo. Ci sono giocatori forti. I nomi? Berisha, Samek, Vulturar, Burnete e altri».

Gonzalez ha detto di non pensare ora al rinnovo del contratto e ad un adeguamento dell’ingaggio. «L’ingaggio è rimasto quello che avevo. Ora penso solo a giocare. Le cose arriveranno se devono arrivare».

La scorsa settimana, sempre in conferenza stampa, è stato Samuel Umtiti a indicare Gonzalez come uno dei giocatori di questo Lecce che l’ha impressionato di più per il modo di giocare. «È un onore, se un campione del Mondo come Umtiti pensa questo di me. Se soffro la pressione dopo questi elogi? C’è, sicuramente, ma quando gioco penso solo a far bene in campo. E questo mi aiuta».

Contro la Salernitana Gonzalez è incappato in un’autorete, che rischiava di costare caro. Poi, però, è arrivato il gol-vittoria di Strefezza. «Il gol di Strefezza mi ha aiutato tanto - ha spiegato il 20enne spagnolo - abbiamo vinto la partita, nonostante il mio autogol. Ho ringraziato Gabriel e non ho pensato più a quello che era successo, guardando avanti».

Poi alcune considerazioni sull’ultima gara di lunedì scorso contro la Fiorentina. «È una squadra forte. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma nella ripresa loro ci hanno fatto arretrare. Noi continueremo a lottare sempre e cercheremo di ottenere la prima vittoria in casa».

Gonzalez è consapevole di avere ancora tanto da imparare: «Ci sono tanti aspetti che devo migliorare - ha ammesso - ad esempio, sapere quando devo andare a pressare, a volte vado da solo e la squadra avversaria esce con facilità. Sono giovane e inesperto, faccio tanti errori di immaturità. La sensazione di giocare in stadi così importanti non si può spiegare: tanti tifosi avversari, ambienti caldi come il nostro Via del Mare, giocare contro grandi calciatori è tutto incredibile. Sono stato sempre tifoso del Barcellona, guardavo sempre i blaugrana, ma non ho mai avuto idoli. Vedo le cose buone di ognuno».

Ora, domenica prossima, alle ore 15, c’è l’importante trasferta a Bologna. «A Bologna sarà una gara difficile. Cercheremo di giocare come sappiamo fare e proveremo a vincere - ha concluso Gonzalez - ci servono i tre punti».

Notiziario

La preparazione della squadra giallorossa è proseguita ieri pomeriggio ad Acaya. Tutti i giocatori si sono allenati regolarmente agli ordini di mister Marco Baroni. E per questa mattina è in programma una nuova seduta di allenamento sempre ad Acaya. Rispetto alla gara casalinga di lunedì scorso contro la Fiorentina tornerà a disposizione anche capitan Morten Hjulmand, che ha scontato il turno di squalifica deciso dal giudice sportivo dopo l’espulsione contro la Roma.