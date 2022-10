Bari calcio, Mignani: «A Venezia senza guardare classifica»

BARI - «Il Venezia era in serie A, ha dei nazionali. E’ una squadra molto forte, al pari di Cagliari e Genoa. Per noi sarà una gara molto difficile, che abbiamo preparato trovando il modo di migliorare. La classifica non la guardiamo": così l’allenatore del Bari capolista, Michele Mignani, si è espresso alla vigilia della trasferta a Venezia, dove Antenucci e compagni saranno seguiti da circa duemila sostenitori biancorossi nel settore ospiti.

«Scenderemo in campo con la solita mentalità vincente. Quando si va in campo per pareggiare alla fine si perde. Noi - ha aggiunto Mignani - proviamo sempre a prendere i tre punti e così faremo per tutta la stagione». «E' giusto che ci sia euforia nella piazza - ha concluso il tecnico - ma dobbiamo giocare con la serenità di sempre, come a Parma nella prima di campionato. Bellomo-Botta? Nessun dualismo». Tra i convocati rientra il difensore Pucino (che è in ballottaggio per una maglia in difesa con Dorval, tra i migliori contro il Brescia).