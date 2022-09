BARI - La carica degli «under» per spingere il Bari sempre più in alto. La serie B imponeva un radicale svecchiamento della rosa biancorossa: le regole riguardanti la composizione degli organici, riducono soltanto a 18 il numero degli «over», ovvero i nati fino al 31 dicembre 1998. Per arricchire la rosa, si deve quindi attingere dalla «classe» 1999 in giù. Sono sette gli under del Bari: il portiere Elia Caprile è già diventato un punto fermo, Alessandro Mallamo è fin dallo scorso campionato ben inserito nelle rotazioni di centrocampo, Eddie Salcedo ha già lasciato intravvedere qualità che gli garantiranno ampio spazio in attacco, mentre Mehdi Dorval e Marco Bosisio hanno racimolato soltanto una presenza a testa e scalpitano in attesa di una chiamata. E poi ci sono Gianmarco Cangiano e Leonardo Benedetti. Cinque gettoni a testa per il 20enne attaccante ed il 22enne centrocampisti, sovente chiamati ad entrare nel corso delle gare dovendo farsi trovare pronti a qualsiasi evenienza: dalla gestione di un vantaggio, al tentativo di imprimere al match nuova linfa. Per emergere, in fondo, si deve cogliere qualsiasi occasione.

Una lezione che Benedetti ha già imparato a memoria. «Lavoro per farmi trovare pronto ad ogni necessità richiesta dal mister», afferma il ragazzo nato a La Spezia. «Ho sempre saputo che Bari doveva essere un’occasione da affrontare per crescere nel mio percorso, cercando di trovare quanto più spazio possibile. Vengo dalla serie C, ho solo assaggiato la B con lo Spezia, con una sola presenza, due anni fa: il salto di categoria è notevole, peraltro il campionato è decisamente cresciuto sul piano tecnico e fisico, rispetto a come lo ricordavo. In squadra ci sono compagni con un curriculum di ben altro spessore rispetto al mio. Da ognuno di loro cerco di rubare qualcosa, senza mai mollare. Caprile è l’esempio da seguire: ha sfruttato alla grande l’occasione che ha avuto ed è alla luce di tutti quanto sta realizzando».

Dunque, nessun rimpianto sulla scelta di approdare in Puglia. «Sono felice di essere a Bari», afferma con decisione Benedetti «Da qui sono passati tanti grandi giocatori. Mi auguro di poter affermarmi anch’io in biancorosso. Ho apprezzato la determinazione del ds Polito nel cercarmi: non ho esitato ad accettare la sua proposta, sono in una piazza che volevo fortemente, mi piace viverne l’entusiasmo. Il mio futuro? Non nego che mi piacerebbe stabilizzarmi in una squadra. Per ora sono di proprietà della Sampdoria».

Rivela che gli manca il gol: lo scorso anno all’Imolese ne ha realizzati ben cinque. «Segnare è bellissimo. Quando entro sogno sempre di centrare il bersaglio. Sono una mezzala offensiva: gli inserimenti sono una mia peculiarità, ma posso giocare in più ruoli». Si avvicina la super sfida al Brescia capolista, Benedetti morde già il freno. «Sarà un confronto stimolante, sono convinto che ci sarà una grande cornice di pubblico. Tuttavia, siamo ancora all’inizio, è prestissimo per pensare ad un possibile snodo della stagione. Il Brescia è meritatamente in testa, ma noi abbiamo dimostrato di poter dare battaglia a tutti e vogliamo il primo successo al San Nicola. Siamo imbattuti e veniamo da due successi di fila: avremmo evitato volentieri la sosta, ma abbiamo avuto tempo di lavorare e ricaricare le pile».

Ieri, Caprile si è allenato in gruppo ed è rientrato alla base pure Cheddira che ha terminato il doppio impegno (l’attaccante ha disputato una porzione di match sia nell’amichevole con il Cile, sia nel test di martedì con il Paraguay) con la nazionale marocchina.

NUOVI VARCHI AL SAN NICOLA

Quasi 7mila i tagliandi venduti per Bari-Brescia, oltre i 7.651 abbonati: quota 15mila spettatori è ormai ad un passo. E la società si attrezza per favorire un più agile accesso allo stadio:: «Dopo Bari-Palermo abbiamo promesso che saremmo intervenuti per migliorare l’afflusso allo stadio - annuncia il presidente Luigi De Laurentiis - e ci siamo messi subito al lavoro, per quanto di nostra competenza, per aumentare il numero delle porte di pre filtraggio. A partire da sabato, saranno attivi sei nuovi varchi di pre filtraggio (2 al varco 11 in Curva Nord, 2 al varco 14 in Tribuna Est e 2 al varco 4 in Tribuna Ovest, ndc) che consentiranno a tutti di poter entrare in maniera più veloce nell’impianto. L’adeguamento è stato reso possibile grazie al consueto supporto del Comune di Bari, che ha fornito le autorizzazioni necessarie a procedere, nonchè al nostro partner Ventana che ha portato a termine i lavori a tempo di record. Il San Nicola è la casa di tutti noi e prendercene cura è una missione che siamo felici di assolvere».