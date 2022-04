«Lecce merita la serie A», parola di Zibì Boniek

«Lecce e il Salento meritano la promozione in serie A, perché rappresentano una piazza davvero importante per il calcio italiano».

Parola di Zbigniew Boniek, detto «Zibì», campione polacco degli anni ’80 prima con la maglia della Juventus e poi con quella della Roma. Uno dei più forti e instancabili della sua generazione in mezzo al campo. Poi, una volta appese le scarpette al chiodo, Boniek ha intrapreso la carriera da allenatore. E la prima squadra che ha guidato dalla panchina, nella stagione 1990-1991 (presidente era ancora Franco Jurlano), è stata proprio il Lecce in serie A. Quello non fu purtroppo un anno fortunato, perché si concluse con la retrocessione in B, ma Boniek giura che, nonostante tutto, il Salento gli è rimasto nel cuore tanto da trascorrerci le vacanze.

Boniek, come giudica il campionato in corso dei giallorossi?

«Il Lecce è primo in classifica, ha ottenuto ottimi risultati, ha quattro punti sulla terza in classifica, il Monza, a due giornate dal termine della stagione regolamentare. Direi che i giallorossi sono vicinissimi a raggiungere l’ennesimo importante traguardo della loro storia».

Ha qualche consiglio da dare alla sua ex squadra?

«Assolutamente no. Dopo tutto il campionato di serie B che hanno fatto, dare un consiglio da parte mia ora sarebbe da presuntuosi. No, non ho consigli da dare al Lecce, ha già un ottimo allenatore, che peraltro ho avuto come compagno di squadra nella Roma».

E che ricordi ha di mister Baroni?

«Abbiamo condiviso l’esperienza a Roma. Lo ricordo come un buon calciatore, uno tosto, molto concreto. E vedo che, da allenatore, ha mantenuto quelle caratteristiche. Per cui lui sa il fatto suo e non ha di certo bisogno dei miei consigli o di raccomandazioni particolari».

Conosce qualche giocatore giallorosso in particolare?

«Mah, li conosco un po’ tutti: da capitan Lucioni al bomber Coda. E poi c’è il mio giovane connazionale, Listkowski, che è davvero molto bravo. Mi pare che chi più, chi meno abbiano dato tutti il loro importante contributo in questa stagione importante del Lecce».

Una rosa assemblata dalle esperte mani del responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino.

«Sì, certo, conosco Corvino, è un amico. Lui sa scegliere molto bene i calciatori, i giovani talenti in particolare. Una volta, le squadre erano composte da 11-12 titolari, più altri 4-5 giocatori e poi da giovanissimi. Oggi, invece, una squadra deve avere una rosa di 22 giocatori, tutti più o meno titolari e interscambiabili. E, considerate quante partite si giocano nel corso della stagione, è anche giusto che sia così».

Da quanto non passa dal Salento?

«Beh, dallo stadio di Via del Mare da tanto tempo. Però a Lecce sono molto legato, mi sono rimaste nel cuore la città, la sua gente. Ogni anno passo nel Salento due settimane delle mie vacanze. E ogni tanto faccio qualche giratina lì, da voi, perché ho mantenuto rapporti, ho tanti amici. Mi piace molto il Salento».

Magari ci tornerà più spesso con il Lecce in A.

«Possibile. Intanto, merita i complimenti perché Lecce è una bella città, ha una grande piazza, un grande marchio. Spesso non è facile, per le società che retrocedono in B, riuscire poi a tornare in poco tempo nella massima serie calcistica italiana. Al Lecce, invece, questo è sempre riuscito. E bisogna dargliene merito perché, evidentemente, riesce sempre a trovare risorse importanti alle quali attingere per poter tornare subito in serie A. Non conosco gli attuali dirigenti, ma è evidente che il Lecce è una società guidata bene, in maniera molto intelligente. Davvero complimenti a loro e alla squadra che sta per tagliare un traguardo importantissimo».