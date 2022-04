Calcio, a Lecce i baby giornalisti all’assalto di Corvino e Trinchera

LECCE - Nella mattinata di ieri, Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera hanno parlato ai microfoni di una sala stampa diversa dal solito. Il responsabile dell’area tecnica e il direttore sportivo del Lecce, infatti, nell’ambito di un’iniziativa del programma di fidelizzazione USLecceProgram, sono stati intervistati da un gruppo di giovanissimi ragazzi e ragazze, che hanno vestito i panni dei giornalisti per un giorno. Non sono mancati gli spunti interessanti forniti dai due dirigenti della squadra salentina, che hanno spaziato a 360° sulle tematiche del Lecce e del calcio in generale. «Vivo ogni partita come un esame - ha esordito Corvino - mi piace paragonare il calcio all’Università. Quando si intraprende un percorso di studi ciascun esame è importante per progredire nel proprio cammino. Nel calcio funziona allo stesso modo. Quando mi chiedono qual è la partita più importante rispondo sempre allo stesso modo: la prossima che andremo a giocare».

Corvino ha elogiato i risultati raccolti finora dal suo Lecce: «Il calcio è un gioco di squadra e i meriti vanno distribuiti fra le componenti. In tutta Europa siamo una delle squadre se non la squadra ad aver perso meno partite in campionato, appena tre. Siamo soddisfatti del rendimento avuto fino ad ora». Il dirigente di Vernole ha poi voltato lo sguardo al passato: «Il mio primo ciclo con il Lecce è durato sette anni. Riportai la squadra in serie A e riuscimmo a ottenere diverse salvezze. La serie A di allora era diversa rispetto a quella di oggi, salvarsi era un’impresa. In quel periodo riuscii a portare nel Salento dei perfetti sconosciuti che si rivelarono grandi campioni. Basti pensare alle cifre spaventose che spesero alcune squadre per comprare dal Lecce calciatori come Vucinic, Chevanton, Lucarelli e Bojinov».

Infine, Corvino, svela un retroscena sul fuoriclasse serbo Dusan Vlahovic, scoperto ai tempi della Fiorentina: «Ero andato a vedere il derby di Belgrado e leggendo la distinta rimasi colpito nel vedere un 2000 in prima squadra nel Partizan. Appena tornai a Firenze allacciai i contatti con il suo procuratore e dissi a Bojinov, che in quel periodo giocava proprio al Partizan, di dire a Vlahovic che volevo portarlo a Firenze. Conclusi la trattativa vincendo la concorrenza di club come Atalanta, Juventus e Borussia Dortmund. Lo comprai per un milione e mezzo, oggi ne vale 80…”

Anche Trinchera, intervenuto in sala stampa, ha parlato del suo passato nel Lecce: «Ho avuto il privilegio di giocare in prima squadra dopo aver fatto la trafila delle giovanili. L’esordio contro il Milan dei campioni è un’emozione indimenticabile. Da calciatore si scende in campo con spensieratezza, passando dietro la scrivania, invece, le responsabilità aumentano, al punto che talvolta si fa fatica a prender sonno la notte. La società dà fiducia ma bisogna saper essere bravi per portare a casa i risultati». Il d.s. dei giallorossi, infine, si è focalizzato sulla volata finale del campionato: «Contro la Reggina ci aspetta una partita insidiosa. Guai a pensare di essere già in serie A, in caso di promozione ci faremo sicuramente trovare pronti, ma ora bisogna solo pensare al presente. Quella di Reggio sarà una trasferta difficile e cercheremo con tutte le forze di conquistare i tre punti».