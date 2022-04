Calcio, c'è la Juve Stabia per allontanare la crisi del Taranto

Sei sconfitte e sei pareggi nelle ultime 12 partite. Il Taranto è chiamato a dare una svolta al girone di ritorno e all'anno 2022 che lo vede ancora a secco di vittorie. Domani gli jonici ospitano (alle 17.30) la Juve Stabia, per uscire fuori dalla zona playout. Mister Laterza chiede cattiveria ai suoi ragazzi in questa fase finale di stagione: "E' fondamentale fare qualcosa di più dell'avversario. Non è solo una questione fisica, ma soprattutto mentale". Il covid ha peggiorato anche la situazione di un gruppo squadra che non si è allenato per diversi giorni, pagando a caro prezzo anche la lunga trasferta di Palermo. Dopo la sfida in Sicilia, qualche pedina sta rifiatando e ci sono ancora assenze di peso. Non ci sarà Marsili, mentre sono da valutare le condizioni di Civilleri. Rientra Versienti che potrà essere schierato tra i titolari, mentre Falcone (anche lui al rientro) non ha i 90 minuti nelle gambe. Squalificato Benassai.