Calcio, sale l'attesa ad Andria per lo scontro salvezza col Messina

ANDRIA - Una partita che vale una stagione. La sfida interna di domenica pomeriggio (alle 17.30) diventa fondamentale per il cammino salvezza dell'Andria. La Fidelis ha la necessità di vincere per accorciare la distanza dal quint'ultimo posto, occupato proprio dal Messina, che sarà di scena domenica al Degli Ulivi. Al momento tra le due squadre ci sono 7 punti di distacco, e per disputare i playout l'Andria non deve andare oltre gli 8 punti di distanza. Ecco quindi la necessità di avvicinare i siciliani per ipotecare almeno gli spareggi salvezza, quando mancano 4 partite al termine della stagione regolare. Per questo motivo, la società ha stabilito prezzi popolari per portare quanti più tifosi allo stadio, a sostegno dei biancazzurri. Da ieri, in tutta la città campeggiano striscioni che spingono la gente allo stadio, mentre per le strade gira un'auto con super cassa amplificata per caricare l'ambiente. L'intera città si sta stringendo intorno a alla squadra per tenersi stretta la serie C.