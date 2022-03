Calcio, domani in campo Taranto nel recupero di Palermo

TARANTO - «Non bisogna mollare, sono convinto che ci riusciremo a tirare fuori da questo momento di grande difficoltà». Le parole di mister Laterna regalano fiducia ad un ambiente, che è in fibrillazione da diverse settimane. Il Taranto, infatti, è stato risucchiato in zona playout, dopo le ultime prove assolutamente deludenti. Gli jonici, però, devono recuperare tre partite, a partire da quella di domani sul campo del quotato Palermo. «Ci voleva anche il covid a complicarci ulteriormente la situazione - aggiunge Laterza - ma la squadra si è ripresa ed è pronta per lo sprint finale per la salvezza». In campionato, il Taranto è alla caccia della prima vittoria del 2022. La sfida di Palermo è in programma alle 14.30 di domani, ed è valida come recupero della 22esima giornata di campionato. Il match sarà arbitrato da Longo della sezione di Paola