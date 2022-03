Calcio, il gol di Urso regala tre punti pesantissimi all'Andria

ANDRIA - Vittoria sofferta. Vittoria pesantissima per i giochi salvezza. L'Andria supera di misura la Paganese diretta concorrente, grazie alla rete su calcio di rigore, siglata da Urso al 22 del primo tempo. Nella ripresa, in inferiorità numerica, i padroni di casa subiscono la reazione dei campani che mancano in due occasioni il pareggio. Poi nel finale, azione contestata in area pugliese per l'atterramento di Tommasini.

I RISULTATI

Avellino-Messina 1-1, Campobasso-Latina 2-0, Catanzaro-Turris 2-0, Fidelis Andria-Paganese 1-0, Foggia-Catania 5-1, Monterosi-Juve Stabia 3-0, Potenza-Palermo 2-2, Vibonese-Bari 0-1

CLASSIFICA

Bari 71, Catanzaro 61, Avellino* 56, Virtus Francavilla e Monopoli 55, Palermo* 53, Foggia 50, Turris* 45, Latina 44, Monterosi 43, Juve Stabia 42, Catania*, Picerno* e Campobasso 40, Taranto* 36, Acr Messina 33, Potenza 31, Paganese*, Fidelis Andria 28, Vibonese 19.

*una partita in meno