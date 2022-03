Calcio, Potenza spreca il doppio vantaggio e il Palermo pareggia 2-2

Finisce in parità 2-2 Potenza-Palermo, partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di serie C. Allo stadio «Viviani» di Potenza i padroni di casa si portano in vantaggio di due reti grazie ai gol di Romero al 28' del primo tempo e al raddoppio di Cuppone al quarto d’ora del secondo tempo. Poi arriva la reazione dei rosanero con Soleri, subentrato a Felici ad inizio secondo tempo, che accorcia le distanze al 33' e si procura il calcio di rigore trasformato da Brunori al 45'. Due minuti prima del gol di Soleri Zampano tutto solo si è divorato il gol del possibile 3-0, da segnalare che prima del rigore trasformato, Brunori si era visto annullare un gol per fuorigioco. In classifica il Palermo, sesto, perde ancora terreno dalle prime posizioni e vede avvicinarsi il Foggia che ha battuto il Catania 5-1. Nel prossimo turno i rosanero giocheranno ancora in trasferta sul campo della Paganese.

I RISULTATI

Avellino-Messina 1-1, Campobasso-Latina 2-0, Catanzaro-Turris 2-0, Fidelis Andria-Paganese 1-0, Foggia-Catania 5-1, Monterosi-Juve Stabia 3-0, Potenza-Palermo 2-2, Vibonese-Bari 0-1

CLASSIFICA

Bari 71, Catanzaro 61, Avellino* 56, Virtus Francavilla e Monopoli 55, Palermo* 53, Foggia 50, Turris* 45, Latina 44, Monterosi 43, Juve Stabia 42, Catania*, Picerno* e Campobasso 40, Taranto* 36, Acr Messina 33, Potenza 31, Paganese*, Fidelis Andria 28, Vibonese 19.

*una partita in meno