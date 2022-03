Calcio, l'Andria sfiora il colpo sul campo del Palermo

ANDRIA - Un punto prezioso per la Fidelis sul campo del lanciatissimo Palermo. Primo tempo fatto di grinta e ripartenze per i pugliesi. L'Andria non si intimorisce davanti ai tantissimi spettatori presenti allo stadio Barbera. Anzi gli azzurri sbloccano il risultato al 16' con Messina, che conclude in rete un'azione nata dalla destra con Gaeta. Gli ospiti non fanno fatica a gestire il vantaggio fino all'intervallo. Nella ripresa, il Palermo parte in quinta e beneficia di un calcio di rigore (abbastanza generoso) che un super Saracco respinge a Floriano. Il forcing offensivo dei padroni di casa prosegue durante tutto il secondo tempo, e da azione d'angolo all'85', la testa di Luperimo sigla il pareggio. Altre due parate di Saracco, salvano il risultato per l'Andria.