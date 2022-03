Ezio Glerean: «La rivoluzione non può più attendere», parla l'allenatore che tentò di cambiare il calcio

A domanda, Ezio Glerean, l’allenatore che tentò di rivoluzionare il calcio italiano, è felice di rispondere. Perché la sua lotta continua. È ripresa dal basso, da dove era cominciata. Le sue idee ora germogliano sui campi della Promozione veneta. «Siamo secondi in classifica, un punto dietro la prima, ma con una partita da recuperare. Sì, possiamo farcela».

Dalla Marosticense alla Marosticense: quando l’inizio e la fine di un lungo viaggio coincidono che significa? Che si sta chiudendo un cerchio o che si sta cercando una nuova ripartenza?

«Il calcio è la passione della mia vita. È qualcosa a cui non riesco a resistere. Sono tornato perché l’aria del calcio è l’aria che voglio respirare».

È considerato l’inventore del 3-3-4. Formula che rimanda a un’idea di calcio in cui sembrano prevalere l’azzardo, la trasgressione, il rischio. Stereotipi e luoghi comuni che impatto hanno avuto sulla sua carriera?

«Se si analizza ciò che abbiamo messo in pratica, io e le squadre che ho allenato, si capisce bene che tutto ciò che è stato detto è il frutto dell’incompetenza. Non ha fondamento. Basta guardare i numeri di quelle annate. Se hai il miglior attacco e la miglior della difesa che significa? Che c’è equilibrio e che di scriteriato non c’è proprio nulla».

Quanto è stato realmente ispiratore il suo viaggio di apprendimento in Olanda nella definizione del calcio che stava maturando nella sua testa? Che ha visto lì che in Italia era impossibile notare?

«La lungimiranza di un club, l’Ajax, e la grandezza di un fuoriclasse assoluto, Cryuff, che all’epoca era il capo di tutti gli allenatori. Era il 1987. Ci sono rimasto tre mesi. Guardavo le sedute di allenamento della prima squadra, dove potevi ammirare le giocate di Van Basten e l’acume tattico di Rijkaard, e le esercitazioni dei pulcini. I concetti erano identici. L’Ajax è stata forse la prima società a coinvolgere i genitori nell’attività del settore giovanile. Ad assegnare loro un compito educativo. Stiamo parlando di trent’anni fa. In Italia questo non succede. I genitori sono soggetti passivi, spesso creano imbarazzo. Ostacolano la crescita dei ragazzi. Ai genitori facciamo fare i tassisti. Non è corretto. Allenare i genitori è fondamentale. Bisogna renderli partecipi. A Marostica lo stiamo facendo. Ci sono partite in cui tocca ai capitani delle squadre decidere chi gioca e chi va in panchina. È un modo per responsabilizzarli».

A Bassano, sulla panchina della Virtus, il suo calcio mobile e istintivo comincia a prendere forma. Ma è a Sandonà che sboccia, si rivela. Riporta i veneti in C2 dopo 42 anni di inutili tentativi.

«Ho trovato l’ambiente ideale. E giocatori disposti a seguirmi. A credere in ciò che proponevo. Caverzan, Polesel, Meacci, De Franceschi... Gente che ha dato fiato e gambe a un progetto che a quei tempi appariva alieno: tre difensori, tre centrocampisti e quattro attaccanti».

Al Cittadella, invece, il suo 3-3-4 si perfeziona. Trova puntuale e rigorosa applicazione. Diventa marchio di fabbrica. È definitivamente il suo gioco. È un 4-3-3 rovesciato, dove la linea più alta è anche la prima trincea. L’attacco è sempre la miglior difesa?

«Sì, lo è. Ma devi avere attaccanti bravi a finalizzare e attenti a non far ripartire l’azione avversaria. Al Cittadella i quattro davanti lo erano. E il mio modulo attecchì. Tre difensori abili di testa e feroci nell’uno contro uno, tre mediani a fare muro, quattro punte schierate a rombo per facilitare triangolazioni e fraseggi. Pressing altissimo. Dalla C2 alla serie B, il sogno che si realizza».

Gol a grappoli e ammirato stupore: al Cittadella il suo calcio diventa oggetto di studio. Lei resiste alle sirene della serie A. Rifiuta l’Empoli. Con senno di poi, fu un errore?

«No, non fu un errore perché volevo finire il mio lavoro al Cittadella e ci sono riuscito. Fu una scelta consapevole. Non sono pentito».

Quando Zamparini le affida la guida del Palermo, regina annunciata di quella serie B, la sua carriera sembra sulla pista del definitivo decollo. E invece in volo non si alzerà mai. Perché?

«Perché il calcio sta cambiando ma in Italia non ce ne accorgiamo. Ovunque l’allenatore diventa la figura più importante di una società. Da noi non succede. Quello dell’allenatore e del suo staff resta sempre l’anello più debole della catena. Comanda chi è fuori dal calcio o col calcio c’entra poco. Direttori sportivi e procuratori privi di competenza specifica. Ex postini, ex capistazione, ex ultras. Gente estranea al nostro mondo che però è in grado di condizionarlo, deviando percorsi, imponendo scelte, mortificando carriere. Il danno al movimento è enorme e ancora ne paghiamo le conseguenze. Tanto è vero che rischiamo di non qualificarci al prossimo Mondiale. È tutto collegato».

Torniamo al presunto fallimento delle sue idee. È sostenibile la tesi di un calcio estremo, quasi utopico, troppo innovativo e in anticipo sui tempi?

«Non regge affatto. Il calcio è sempre attuale, se fatto con onestà e criterio. La verità è un’altra: si è abbassato il livello. Quando allenavo in B il Cittadella, il confronto era con squadre importanti come il Cagliari, la Sampdoria, il Napoli. E potevi incrociare calciatori veri come Maniero, Maccarone, Di Natale, Di Napoli. E ricevere apprezzamenti da allenatori come Zeman e Fascetti. Oggi chi li conosce i giocatori di serie B? La qualità è residuale».

Bisogna allenare il cuore prima dei muscoli: questa frase è sua.

«Sì, la rivendico. Allenare il cuore, specie a livello di settore giovanile. I bambini devono giocare per appassionarsi. Senza la passione, smettono. Non possono stare lì ad eseguire ordini. È sbagliato. È il divertimento che alimenta la passione. È la passione che forgia, tempra, arricchisce».

Sei anni di buco agonistico, fuori dal calcio che conta. Vissuti da allenatore appartato. Ha pensato e scritto un libro: “Il calcio e l’Isola che non c’è”. Un inno alla purezza del gioco. È vero che l’ha scritto per restituire ai giovani ciò che viene tolto loro dall’avidità e dall’ottusità degli adulti?

«Certo, è così. L’ho scritto anche pensando agli adulti, al ruolo dei genitori. Alla necessità di tirarli dentro il processo di crescita dei loro ragazzi. Penso, poi, alle regole scellerate della Federazione che vieta le classifiche nei campionati Pulcini ed Esordienti. Un’assurdità. Il calcio è competizione. Una scelta fatta per “ammorbidire” il giudizio dei grandi in tribuna. Togliere loro l’ultimo alibi: non si gioca per vincere. Una scelta che, però, priva i ragazzi del gusto del confronto. Così non si cresce. Si smette di emulare. Lo ripeto: un’autentica assurdità».

Ha espresso giudizi molto critici sulle scuole-calcio.

«Non funzionano perché è superato ciò che insegnano. Purtroppo non abbiamo capito che la strada da percorrere è un’altra. In un corso per allenatori la materia principale da studiare dovrebbe riguardare i dirigenti e i genitori. Bisogna fornire ai futuri tecnici gli strumenti per educarli ed istruirli».

È un caso che la sua carriera da calciatore - da centrocampista essenziale - si sia sviluppata sopratutto al Sud?

«Sì, solo un caso. Dopo la prima esperienza a Varese, mi volle il Brindisi in C2. Poi sono venuti il Taranto e la Cavese».

E delle due annate al Taranto che ricordi ha?

«Bellissimi. Ero il più giovane. Con la maglia rossoblù ho giocato in serie B. In quella squadra c’erano Pavone, Quadri, Massimelli, Roccotelli. Eravamo fortissimi, anche se il campionato non ci vide protagonisti. Ricordo il mio esordio in B contro la Pistoiese di Frustalupi e Saltutti. Prima giornata di campionato. Berlanda non ce la fa. Caputi non se la sente. Capelli mi butta dentro. Vado in marcatura su Rognoni. Il Taranto vince in uno “Iacovone” ribollente di passione. Ecco, tutta da lì nasce. Se c’è passione, niente è impossibile».

Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Questa è di Mourinho. Condivide?

«Sì, perché il calcio è materia in movimento. Un allenatore non deve soltanto conoscere. Deve essere curioso. Fiutare il vento e assecondare ogni cambiamento. Chi si ferma, ha già perso».