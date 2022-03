Calcio, domani il Taranto in campo a Vibo Valentia per proseguire il match

TARANTO - Il Taranto torna domani (alle ore 14.30) in campo a Vibo Valentia per la prosecuzione del match sospeso lo scorso 15 febbraio per nebbia. Gli jonici dovranno disputare gli ultimi 39 minuti di una partita che era inchiodata sullo 0-0. Si ripartirà proprio da questo risultato per tentare il blitz sul campo del fanalino di coda del girone C.

Terminato l’allenamento di rifinitura, il tecnico Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la prosecuzione della partita: Chiorra ’01; Antonino; Loliva ’00; Zullo; Benassai; De Maria ’99;Versienti; Riccardi;Tomassini ’02;Ferrara’99 Turi; Granata ’00; Mastromonaco’00; Marsili;Di Gennaro; Civilleri; Cannavaro’02; Labriola’01; Saraniti; Santarpia;