Calcio, all'Andria non basta giocar bene: con la Turris un altro ko

ANDRIA - Gioca bene, colpisce un palo, manca altre due occasioni, ma alla fine esce a mani vuote. L'Andria incassa sul campo della Turris la 17esima sconfitta stagionale. A punire la Fidelis è un andriese doc, come Leonetti, bomber della squadra campana. L'Andria domina per lunghi tratti e manca la rete con Di Piazza nel primo tempo. Nella ripresa, Ciotti colpisce il palo per l'Andria, mentre Leonetti trova lo spiraglio giusto per beffare il portiere biancazzurro. Nel finale Monterisi di testa sfiora il pareggio e Di Piazza non trova la battuta da posizione ravvicinata.

I RISULTATI

Messina-Juve Stabia 0-1, Picerno-Campobasso (rinv), Bari-Francavilla 2-1, Catania-Monterosi 3-1, Latina-Potenza 0-3, Monopoli-Catanzaro 2-1, Paganese-Avellino 0-2, Palermo-Vibonese 3-0, Taranto-Foggia 1-1, Turris-Andria 1-0

LA CLASSIFICA

Bari 62; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 53; Avellino 52; Monopoli 49; Palermo 48*; Turris 45, Latina 42; Foggia 41; Picerno 40; Juve Stabia 39; Monterosi 37; Catania 36; Taranto 35**; Campobasso 33; Messina 32; Paganese 29; Potenza 26, Fidelis Andria 23; Vibonese 16* - *Una partita in meno