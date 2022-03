Calcio, fissato per il 23 marzo il recupero tra Potenza-Paganese

POTENZA - Si recupererà mercoledì 23 marzo, alle ore 15, allo stadio Viviani, la gara tra Potenza e Paganese (serie C girone C) rinviata per neve lo scorso 26 febbraio. Ne ha dato notizia l’ufficio stampa della società lucana. Si tratta di una sfida dal peso specifico notevole, perché risulta uno scontro salvezza tra due dirette concorrenti