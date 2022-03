Mola, calciatore senegalese insultato: «Covid e guerra mi feriscono di più»

Razzismo o maledetta ignoranza? La domanda nasce spontanea al termine di Corato- Città di Mola, con una sparuta minoranza della tifoseria neroverde che si è resa protagonista di insulti razzisti all’indirizzo di Diagne Ababacar, capitano del Città di Mola, nonché ex giocatore coratino. Prontamente sia la società neroverde che la tifoseria coratina ha posto le proprie scusa al Frank Kessie biancazzurro, per tutti Baba.

La sua fortuna, oltre dieci anni or sono, quando l’attuale ds Dammacco, neo ingegnere, oltre che imprenditore con una grossa azienda di divani, lo pesca dalla seconda categoria, in un amichevole contro il Palo. E di lì nasce la favola «Baba». Con sei campionati vinti con Palo, Omnia Bitonto e Sly Bari e due stagioni di alto livello con la Team Altamura e col Mola.

Al razzismo «Baba» risponde col sorriso unito all’indifferenza. Già in passato, con la maglia della Team Altamura, Baba, centrocampista di qualità, era stato oggetto di un lancio di una buccia banana. Ma l’intelligenza extra campo di Baba sa perdonare e ignorare questi gesti antisportivi.

«Credo che a Corato - dice Diagne - mi vogliono quasi tutti bene. Ho giocato due anni con loro, dando tutto, ho molti amici e qualcuno domenica si è fatto prendere. Ma nel mondo ci sono tanti problemi, la fame, la povertà, la guerra, il covid, per cui queste offese non mi toccano».

Da oltre dieci anni in Italia, il trentaquattrenne senagalese, quando libero da impegni calcistici, è operativo nell’azienda del diesse, suo fratello maggiore. «Ringrazio il direttore, l’ing. Dammacco, a cui devo tutto. Un fratello, oltre che un grande competente di calcio». Il ds molese, vero e proprio talent scout, fa il modesto. «È stato facile - dice Dammacco - capire che Baba poteva fare il giocatore. In Eccellenza è un lusso, farebbe la differenza anche in serie D. Non siamo fratelli di sangue, ma col cuore siamo più che fratelli, un rapporto che va oltre il calcio. Perché il calciatore lo conoscono tutti, l’uomo Baba è migliore del calciatore». Quasi si intimidisce davanti al risalto mediatico che gli insulti di Corato ha provocato: «Ripeto - dice Baba - per me non si è trattato di razzismo, ma presi dalla voglia di vincere, qualche spettatore ha pensato bene di colpire me, che sono il capitano del Città di Mola. Noi abbiamo vinto a Barletta e volevamo vincere a Corato. Abbiamo venduto cara la pelle e mi hanno offeso, ma non ferito. Ripeto, meglio l’indifferenza rispetto a questa maledetta ignoranza». Capitano scelto da Castelletti, al comando del Città di Mola.

«Ho avuto tanti bravi allenatori - dice Baba, ma Vito Castelletti è il vero top player per la categoria. Il nostro valore aggiunto. Preparato, maniacale e ottimo uditore. Farà una grande carriera, con tutto il rispetto per gli altri». Castelletti conosce Baba più di tutti, essendo stato il suo tecnico anche a Corato. «È il mio soldato preferito - dice Castelletti - tatticamente intelligente, atleticamente devastante, non salta un allenamento. Un leader silenzioso, ma il nostro capitano. Con undici Baba, si vince l’Eccellenza e il razzismo. Anche se a Corato, c’è una società top e una tifoseria non razzista. Si è trattato di un caso isolato. Baba è sensibile e ha compreso benissimo. È cresciuto tanto negli ultimi anni, ma a lui io non potrei mai rinunciare. Sia per l’apporto in campo che fuori. Ragazzo che avrebbe potuto avere anche una carriera migliore, ma ora ha trentaquattro anni e ha vinto diversi campionati. Chissà che il prossimo col Città di Mola, non possa togliersi l’ennesima soddisfazione»