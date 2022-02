Lecce, a Monza è 0-0 alla fine del primo tempo: pochi brividi

MONZA-LECCE 0-0 fine primo tempo

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Paletto, Donati, Augusto; Mazzitelli, Barberis, Pereira, Machìn, Molina; Valoti, Mancuso. All. Stroppa.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Helgason, Tuia, Lucioni, Barreca; Hjulmand, Gargiulo, Calabresi; Listkowski, Coda, Strefezza. All. Baroni.

ARBITRO: Doveri di Roma.

NOTE: Ammoniti Donati 33', Mazzitelli 45', Tuia 45'

MONZA – Pareggio a reti bianche all'U-Power Stadium di Monza, dove gioca il Lecce per la Settima giornata di ritorno in serie B. E' il big match, con lo stadio lombardo che punta a far registrare il primato di presenze degli ultimi anni, superando i 7mila tagliandi staccati. Presente anche una folta rappresentanza salentina (sono in 1600 unità) che vuole spingere la sua squadra ai tre punti che sono fondamentali per riprendere ossigeno sulla parte alta della classifica dove, temporaneamente, la Cremonese è ora la nuova capolista dopo aver piegato ieri 2-1 a domicilio la Ternana. I lombardi sono a 49 punti, tallonati dal Brescia (a -1) che ha subito perso il fresco primato, bloccati sull'1-1 a Como. Segue il Lecce a 46 punti con Benevento e Pisa. Il Monza, attualmente sesto a 44 punti, si gioca la possibilità di alzare le sue quotazioni da squadra da vertice della B.

LA CRONACA - Lecce in campo con la sua terza divisa, blu con inserti verde fluo oltre ai consueti richiami giallorossi. Il Monza, classico, è biancorosso. In tribuna l'abbraccio tra il patron salentino Saverio Sticchi Damian e il suo «collega» di casa Silvio Berlusconi. Pronti, via, il primo pericolo del match è attuato dal Lecce con il palo destro colpito da una palla morbida a girare del leccese Listkowski al 7'. Al 22' una testata di Mancuso attraversa l'area piccola del Lecce e si spegne a lato. Nel successivo corner Augusto ha una palla ghiotta ma manca la chance sparando alto sopra la traversa salentina. Nel capovolgimento di fronte, il Lecce sblocca il match con un'azione corale, che spinge il vivissimo Listkowski a bucare la rete del Monza, dopo il doppio tentativo di Coda e Gargiulo rimpallato dalla difesa dei lombardi che poi servono involontariamente l'assist per Listkowski. E' il 24', ma la rete dell'esterno offensivo polacco viene annullata da Doveri dopo il consulto del Var per una presunta carica fallosa di Gargiulo ai danni del portiere Di Gregorio. Al 47' svarione di Molina in area, sotto porta: era una buona occasione per il Monza.