Calcio, da Bari il messaggio di pace di De Laurentiis

BARI - Il Bari si schiera per la pace nelle giornate roventi del conflitto ucraino. Su Instagram il club ha pubblicato un post con la parola «pace» e il testo «condizione di assenza di conflitti». Il presidente, Luigi De Laurentiis, ha aggiunto un suo pensiero sull'abolizione del lessico guerresco in un altro post, a poche ore dalla gara con il Foggia allo Zaccheria, sfida decisiva nella corsa promozione di Antenucci e compagni: «Nel giorno in cui siamo pronti a giocare un derby importante e sentito, abbiamo deciso di attuare una piccola, probabilmente insignificante rivoluzione: nel nostro racconto delle partite non utilizzeremo la retorica bellica e termini che possano riportare anche solo idealmente alla guerra». «Perché Bari è e sarà sempre città di accoglienza e pace. Perché qusto è il tempo del rispetto», conclude il numero uno del club.