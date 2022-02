Calcio, Vibonese-Taranto sarà conclusa mercoledì 9 marzo

TARANTO - La sfida di campionato tra Vibonese e Taranto sarà portata a conclusione mercoledì 9 marzo alle 14.30. Lo ha deciso oggi il presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’interruzione della sfida dell'ottava giornata di ritorno del campionato di serie C, decretata dall’arbitro al 5' minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di giuoco, causa nebbia. Quindi per i 40 minuti finali di gioco, si ripartirà dallo zero a zero, ovvero il risultato con cui il match era stato sospeso. Il Taranto, inoltre, dovrà recuperare il 30 marzo anche la sfida non giocata a Palermo lo scorso martedì.

Intanto la società rossoblù comunica che Kalika Manneh, uscito per infortunio durante il match contro il Catanzaro il 19 febbraio, a seguito degli esami strumentali effettuati, ha riportato un trauma distrattivo del bicipite femorale destro. Vincenzo Barone, entrato nei minuti finali della gara disputata il 19 febbraio contro il Catanzaro, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema al piede sinistro. L’attaccante rossoblù è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione parziale pre-inserzionale della fascia plantare. Si prevede un lungo periodo di stop.