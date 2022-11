Lecce, è quasi spareggio in casa della Sampdoria

LECCE - «La Sampdoria in condizioni disperate? Preferisco non pensare alle condizioni dell’avversario. Dobbiamo solo essere concentrati e fare la nostra partita».

Mister Marco Baroni, alla vigilia della partita di stasera in casa dei blucerchiati (fischio di inizio alle 18), come al solito, non sottovaluta la squadra che avrà di fronte. Sarà un vero spareggio-salvezza. Eppure nelle prime 14 giornate di questo campionato di serie A, i salentini hanno raccolto esattamente il doppio dei punti racimolati dai liguri: il Lecce è a quota 12 in classifica, la Samp ferma al palo ad appena 6. E il trend dei doriani, tra le mura amiche, è addirittura peggiore di quello in trasferta: solo due pareggi (anche se ottenuti contro Juventus e Lazio) e quindi solo 2 punti in 7 partite. La squadra di Baroni, invece, sempre in 7 gare, di punti in trasferta ne ha conquistati 5, frutto di una vittoria (a Salerno) e due pari (a Napoli e a Udine).

Ora, però, è importante terminare questa parte del campionato (prima della sosta di più di un mese e mezzo per i Mondiali in Qatar) il più lontani possibile dalla zona retrocessione. Nelle prime due gare di questo tour de force, prima della pausa (si riprenderà il 4 gennaio contro la Lazio) il Lecce ha raccolto un pareggio preziosissimo a Udine e una vittoria da incorniciare, mercoledì scorso al Via del Mare, al cospetto dell’Atalanta, che è tra le formazioni più in forma della serie A.



«Ci troviamo ad affrontare la terza gara di questo mini-ciclo dopo quelle contro Udinese e Atalanta - ha detto ieri Baroni - I risultati sono sotto gli occhi di tutti, un pareggio e una vittoria, quindi 4 punti conquistati, ma soprattutto ci sono state le prestazioni importanti. Ora c’è un appuntamento difficile, come lo sono tutti in Serie A. La nostra attenzione è rivolta, come sempre, alla prestazione. Abbiamo recuperato ed ora vogliamo una gara di compattezza, concentrazione ed intensità. Vogliamo fare una bella partita in un campo come il Marassi. I miei giocatori sono carichi».

Ieri più che in passato, il mister ha preferito non scoprire le proprie carte sulla formazione che stasera manderà in campo al Marassi. Baroni dovrà fare a meno di Giuseppe Pezzella. Il terzino sinistro è affetto da una gastroenterite, che gli ha fatto saltare la seduta d’allenamento di ieri e non risulta tra i convocati per la gara con la Sampdoria. Ma i dubbi, per il tecnico giallorosso, non finiscono qui. «Dubbi ce ne sono, perché, al di là dello stop a Pezzella, devo valutare diverse situazioni - ha sottolineato Baroni - Mi prendo qualche ora per decidere. Devo vedere chi ha più energia fisica e mentale per affrontare questo importante impegno. In questo momento, in queste gare così ravvicinate ho troppe valutazioni da fare. Ad esempio Gendrey è uscito (contro l’Atalanta, all’83’, ndr) ed aveva un piccolo problemino che ha recuperato. Ma va comunque valutato bene».

Poi l’allenatore del Lecce è tornato sulla bella prestazione della sua squadra, con vittoria finale per 2-1, contro i bergamaschi. «Abbiamo ritrovato l’atteggiamento giusto nella misura in cui abbiamo tolto iniziativa ad un avversario di valore come l’Atalanta - ha spiegato - Se lasci iniziativa agli altri, dai a loro maggiori opportunità. È stata una partita complicata, anche perché l’Atalanta aveva il miglior rendimento esterno. Questo, però, è già alle spalle. Sotto il livello della prestazione non si deve scendere e dobbiamo riconfermare atteggiamento avuto in queste ultime gare».

Come detto, nessun commento è stato espresso sugli avversari di giornata, nonostante la Samp sia alle prese con la sua peggior stagione da un po’ di anni a questa parte. «Guardo il percorso della mia squadra - ha tagliato corto Baroni - e guardo agli altri con umiltà ed attenzione. Tanto dipenderà dalla nostra prestazione. Pericolo per la trasferta? Il fattore ambientale del Marassi deve essere, invece, per noi motivo di voglia di far bene. Anche se poi lì avremo i nostri tifosi a sostenerci e aiutarci. Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti, perché un giocatore possa dare tutto. In queste partite non contano i proclami, ma la prestazione. La Samp un avversario disperato? Preferisco non sprecare energie a pensare alle condizioni in cui è l’avversario. Dobbiamo solo essere concentrati e arrivare al meglio alla gara».

Anche perché c’è pure il rischio di sottovalutare una partita, che è appunto già uno spareggio-salvezza. E questo, a maggior ragione, dopo i risultati più che positivi maturati nelle ultime due gare. «È chiaro che dopo un successo del genere c’è il rischio di rilassarsi un attimo - ha ammesso Baroni - ma questo non mi preoccupa, perché c’è nella mia squadra la mentalità giusta. Al contrario mi preoccupa di più la necessità di recuperare subito dal punto di vista fisico».