Lecce, acquistato difensore Tuia, arriva dal Benevento

Presentato il nuovo tecnico e ufficializzate le date della preparazione estiva, per il Lecce è tempo di allestire la compagine ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha messo a segno il primo colpo, assicurandosi le prestazioni del difensore Alessandro Tuia (classe 1990), nell’ultima stagione al Benevento. Il calciatore originario di Civita Castellana, che nella scorsa stagione sportiva ha totalizzato 27 presenze e una rete in seria A, ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Sempre nella giornata di oggi, inoltre, il sodalizio salentino ha acquistato a titolo definitivo Hugo Blondel (difensore francese classe 2003) e Thiago Coqu (attaccante francese classe 2003) provenienti dall’Olympique Marsiglia. I due calciatori francesi verranno impiegati nel Campionato Primavera 1.