Lecce, firmata convenzione gestione decennale stadio Via del Mare

Da oggi comincia il periodo di concessione decennale dello Stadio «Ettore Giardiniero - Via del Mare» all’Unione Sportiva Lecce. Questa mattina, infatti, presso Palazzo Carafa, è stata siglata tra il Comune di Lecce ed il sodalizio giallorosso la concessione d’uso dell’impianto sportivo: a mettere nero su bianco il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ed il presidente del club Saverio Sticchi Damiani. La società avrà l’uso esclusivo dell’impianto sportivo, che potrà gestire in piena autonomia. Ticketing, marketing, servizi, gestione del marchio, concerti e manifestazioni di richiamo, a fronte di un canone annuo, che sarà utilizzato per rafforzare le politiche dello sport nella città, e l’onere della manutenzione straordinaria. Grazie a questa convenzione l’US Lecce potrà richiedere ed ottenere finanziamenti regionali per ammodernare l’impianto. I Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto, garantiranno ulteriori investimenti per rendere lo stadio più conforme ai moderni standard.