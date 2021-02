Lecce calcio, Christian Maggio passa ai giallorossi

LECCE - È Christian Maggio l’ultimo colpo della sessione invernale di calciomercato in casa Lecce. Il sodalizio giallorosso si è assicurato le prestazioni del difensore classe '82, svincolatosi dal Benevento, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2021 con opzione per un altro anno: Maggio domani sarà a Lecce per sostenere le rituali visite mediche