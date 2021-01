Lecce si gode un centrocampo in formato «internazionale»

LECCE - Otto centrocampisti, otto diverse nazionalità. La mediana del Lecce parla straniero, fra senatori e giovani rampanti dal nord e dall’est Europa. Facendo il punto del mercato, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha precisato come il reparto di centrocampo sia stato completato con otto elementi per quattro posti in campo. Gli otto di centrocampo sono Tachtsidis, Hjulmand, Henderson, Listkowski, Majer, Nikolov, Bjorkengren e, infine, capitan Mancosu. La particolarità, per l’appunto, è che ciascuno di essi proviene da un paese diverso.

I due registi arrivano da due poli calcistici geograficamente molto distanti: da un lato la Grecia di Tachtsidis e dall’altro la Danimarca di Hjulmand.

Quest’ultimo, arrivato a Lecce nell’attuale sessione di calciomercato, è una presenza fissa nelle convocazioni della nazionale under 21 danese. Quello scandinavo, peraltro, è un calcio seguito con molta attenzione dal direttore Corvino. Dalla Svezia, infatti, arriva Bjorkengren, che lo scorso agosto, con la sua selezione under 21, ha sconfitto l’Italia con un rotondo 3-0.

Lo scozzese Henderson, invece, incarna, dal punto di vista tecnico, i valori dei centrocampisti box to box, tutta corsa e grinta, tipico dei giocatori d’oltremanica. Tutto da scoprire, invece, è Nikolov, l’ultimo arrivato in casa Lecce. Il centrocampista della Macedonia del Nord è chiamato a mettere muscoli e sostanza nella mediana giallorossa. La sua avventura nel Salento sarà il trampolino di lancio in vista degli europei di calcio che si disputeranno la prossima estate, ai quali prenderà parte con la sua nazionale, della quale, peraltro, è perno di centrocampo. Non è una novità, invece, lo sloveno Majer, che è arrivato nel Salento nel febbraio del 2019 e con il Lecce è stato fra i protagonisti dell’ultima promozione in serie A, nonché autore di una buona stagione nella massima serie. Le prestazioni in maglia giallorossa gli hanno permesso anche di riconquistare la nazionale maggiore slovena nel 2019. Fra i giocatori di maggiore estro e fantasia, sui quali può contare mister Corini per disegnare il suo rombo di centrocampo, c’è poi il polacco Listkowski. Il talento classe ‘98 ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili in Polonia, dall’under 16 fino all’under 21, con la quale gioca tuttora con buona continuità.

Nella multinazionale giallorossa di centrocampo c’è spazio anche per l’Italia, rappresentata dal giocatore a sua volta più rappresentativo della formazione salentina: il capitano Mancosu. Escludendo il giovanissimo Maselli e il jolly Paganini, il trequartista sardo è l’unico italiano stabilmente impiegato in mezzo al campo nella formazione salentina. Mancosu, peraltro, è il trait d’union fra i successi del recente passato e le ambizioni future del Lecce. Il centrocampista trentaduenne è arrivato nel Salento nel 2016, ha vestito la maglia giallorossa fra serie C, serie B e serie A, totalizzando 165 presenze e 49 gol in tutte le competizioni. A lui, da buon capitano e da elemento di esperienza, spetta il compito di fare da chioccia ai tanti giovani stranieri presenti nella rosa.

NOTIZIARIO - Tegola per Corini nella settimana che porta alla sfida di sabato con il Pordenone. Sul finire dell’allenamento di ieri, Hjulmand ha accusato un fastidio muscolare. Ad eccezione di Dermaku, che ha proseguito il suo programma di recupero dall’infortunio, si sono allenati in differenziato Felici, Tachtsidis, Calderoni e Pettinari.