Angelo: «Questo Lecce può volare verso la A»

«Dal Lecce, nel mercato che si chiuderà l’1 febbraio, mi aspetto solo pochi ritocchi. La squadra è nel gruppone che sgomita nella prima metà della graduatoria e questo significa che sta facendo bene e che la rosa è solida. Pertanto, arriverà qualche puntello mirato, magari un paio di elementi di esperienza e due o tre giovani talentuosi che abbiano tanta fame ed una grande voglia di mettersi in mostra. Sul fronte delle partenze, non penso che andranno via i big maggiormente utilizzati nelle prime diciassette giornate. Quella salentina è una grande piazza e chi ha sin qui dato un contributo di rilievo alla causa giallorossa continuerà a farlo, con l’obiettivo di conquistare la promozione in A».

È questo il pensiero del brasiliano Angelo Mariano de Almeida, che con il Lecce ha giocato in massima serie e tra i cadetti, dal 2004 al 2010, fatta salva una breve parentesi al Crotone, con 130 presenze e 7 gol. Appese le scarpe al chiodo, dopo avere militato anche con Parma, Siena, Latina, Foggia e Matera, il terzino nato a Salvador, nello stato di Bahia, si è stabilito nella città lucana e continua a seguire le sorti della compagine salentina.

«A due partite dal termine del girone di andata - sottolinea Angelo - il Lecce è staccato di cinque lunghezze dalla piazza d’onore che, unitamente alla prima, porta direttamente in massima serie. Ebbene, si tratta di uno svantaggio ampiamente colmabile in un campionato lungo e complicato, nel quale accade sovente che team che stazionano a lungo ai margini della zona-play out arrivino in alto e, viceversa, che complessi che sembrano destinati alle primissime posizioni, rischino di retrocedere. Pertanto, tutto può ancora accadere».

Sino ad oggi, il Lecce ha pagato dazio perché, ad una fase di possesso spesso scoppiettante, ha fatto da contraltare una fase di non possesso deficitaria. «Ho visto all’opera i giallorossi in alcuni incontri - afferma Angelo -. Esprimono un calcio propositivo e votato all’attacco. Con questa filosofia, che apprezzo molto, di norma si crea tanto in fase offensiva, ma si concede in quella difensiva. Ricordo che mister Zeman, nel periodo in cui mi ha allenato nel Lecce, ripeteva spesso che basta realizzare un gol più dei rivali. Sono convinto che mister Corini studierà delle adeguate contromisure per permettere al proprio schieramento di concedere meno agli avversari. A volte basta poco per fare quadrare i conti e permettere alla fase di non possesso di dare adeguate garanzie».

Angelo torna sul mercato: «Si tratta di un periodo delicato soprattutto perché, a finestra aperta, si gioca. Accade, quindi, che ci siano delle aspettative da parte di alcuni calciatori o magari che altri arrivino in un gruppo già consolidato. Questo, ad esempio, è un aspetto da tenere in debito conto, in quanto occorre puntare su bravi giocatori, ma che siano anche funzionali alle dinamiche dello spogliatoio».

Mauro Balata è stato rieletto presidente della Lega di serie B dall’assemblea dei club. A Balata sono andati 16 voti, due i contrari e un astenuto. Il presidente del Lecce Sticchi Damiani, inve, è stato eletto consigliere.