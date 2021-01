Il Lecce ha certezze in tutti i reparti: da Gabriel a Coda ecco tutti i leader

I calciatori del Lecce che hanno avuto il rendimento più elevato nelle prime diciassette giornate del campionato cadetto, in base ai voti assegnati dalla Gazzetta al termine di ogni match, sono stati, nell’ordine, il portiere Gabriel, il trequartista e capitano Marco Mancosu, il play Panagiotis Tachtsidis, il centrale difensivo Fabio Lucioni, il bomber Massimo Coda e la mezzala Liam Henderson.

GABRIEL A conferma delle difficoltà difensive spesso evidenziate dalla formazione salentina, l’estremo difensore brasiliano è stato in più circostanze il migliore in campo, meritando un bel 7 in otto incontri su diciassette, in virtù di una serie di interventi rivelatisi determinanti ai fini del risultato conseguito dalla squadra o, nei casi in cui le cose sono finite male, per limitare i danni. Gabriel non è mai sceso al di sotto della sufficienza, il che significa che nessuno dei gol che ha sin qui incassato è dipeso da sue responsabilità. Qualche piccola perplessità, in tal senso, può essere espressa solo sulla seconda rete subita dalla Cremonese.

MANCOSU Il capitano ha avuto un inizio di stagione in sordina, ma è cresciuto costantemente sino a raggiungere picchi molto elevati nelle sfide contro Virtus Entella, Reggiana e Chievo Verona, nelle quali ha sfoderato prestazioni di notevole spessore, segnando e sfornando assist. Ha ribadito in più circostanze di essere una delle anime più autentiche del collettivo giallorosso, del quale è oramai una bandiera. Ha accusato qualche passaggio a vuoto, ma anche ai top player come lui può accadere di steccare.

TACHTSIDIS Il greco ha fallito in pieno un solo match, nel quale l’intera formazione salentina è stata inguardabile, ovvero quello con il Pisa. Ha spesso tirato fuori delle giocate sontuose, garantendo geometrie, cambi di fronte e verticalizzazioni, sempre con uno o massimo due tocchi. Inoltre, ci ha messo tanto nerbo in tutte le circostanze. Se in taluni casi non avesse ecceduto nel cercare qualche giocata di fino di troppo in una zona del campo nella quale perdere palla comporta sempre un elevato rischio di subire gol, allora la sua valutazione sarebbe stata senza dubbio più elevata.

LUCIONI Lo «Zio», com’è soprannominato il centrale difensivo di Terni, si è dimostrato quasi sempre il migliore del reparto arretrato e questo è merito non da poco se si considera che la difesa del Lecce è stata spesso esposta a delle figuracce, a causa di una fase difensiva che ha lasciato a desiderare. L’ex Benevento ha saputo mettere in più occasioni delle toppe importanti, evitando guai peggiori. Inoltre, si è reso pericoloso nell’area avversaria sulle palle inattive. È uno dei leader dello spogliatoio.

CODA Per lui parlano i gol segnati, che sono 10. Oltre ad essere il cannoniere del Lecce è, in questo momento, il «re dei bomber» in B. In area si è dimostrato a più riprese una «sentenza» per i portieri avversari, ma ha sempre garantito il proprio contributo anche alla manovra d’assieme della squadra.

HENDERSON In avvio di torneo ha dato l’impressione di essere di un altro pianeta per il suo dinamismo e per la sua capacità di fiondarsi efficacemente nella metà campo rivale. Poi ha accusato degli alti e bassi.