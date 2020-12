Lecce, Stepinski l'insaziabile

Quattro gol e due assist in campionato. Una rete in Coppa Italia. L’avventura di Mariusz Stepinski con la casacca del Lecce è iniziata decisamente con il piede giusto, anche perché l’attaccante polacco ha sfoderato quasi sempre delle prestazioni all’altezza.

Il 25enne centravanti di Sieradz, però, non è tipo da accontentarsi. Né sul piano personale, né per quel che riguarda il gioco d’assieme. «La strada è quella giusta, ma bisogna avere sempre la consapevolezza che si può e si deve migliorare, sia nella fase difensiva, per subire meno gol, che in quella offensiva, per realizzarne di più - sottolinea - Il cammino è ancora molto lungo e sarebbe un grave errore se ci accontentassimo, anche solo per un attimo, del livello raggiunto. Da qui al 4 gennaio avremo molti impegni, spesso ravvicinati. Guai a mollare».

È abituato a pretendere il massimo, Stepinski. Innanzitutto da se stesso: «Ho segnato 5 gol, ma avrei potuto farne qualcuno in più, in quanto me ne sono divorati un paio. Devo guardare anche a questo aspetto. So che commettere degli errori fa parte del gioco, che tutti possono sbagliare, ma bisogna crescere anche da questo punto di vista, facendo tesoro di ciò che non va e capendo in cosa si deve migliorare».

Il Lecce viene da 6 risultati utili consecutivi ed ha vinto le ultime 4 partite, mettendo da parte 12 punti su 12. «Il campionato di B è duro e basta abbassare la guardia di un nulla perché le cose cambino in negativo - rimarca il polacco -. Dobbiamo farci trovare sempre pronti, senza badare a ciò che abbiamo fatto, a quello che ci siamo lasciati alle spalle. L’obiettivo dev’essere continuare ad imporci in ogni singolo incontro».

Insiste su un concetto, l’attaccante giallorosso: «Conta molto avere una mentalità vincente. Noi abbiamo tanta qualità, ma da sola non basta. Se ci accontentassimo dei risultati ottenuti non andremmo da nessuna parte. Dobbiamo allungare il più possibile la striscia favorevole, andando in campo concentrati e consapevoli dei traguardi che intendiamo raggiungere. Nel torneo cadetto, qualunque avversaria ti può fare male. Sabato, con il Venezia, ci aspetta una partita tosta che però vogliamo portare a casa».

Con Coda, insieme al quale in questa fase compone il tandem offensivo del Lecce, ha un grande feeling. «Non ci sono segreti, ma solo lavoro e sacrificio - afferma Stepinski -. Con Massimo ci stiamo trovando bene, come con Mancosu, ma anche Falco e Pettinari sono dentro al progetto. Ci aiutiamo tutti, in partita come in allenamento. Vanno sottolineati i meriti di chi, sino ad oggi, ha giocato un po’ meno. Schierando due punte, mister Corini ci chiede soprattutto di fare movimenti contrari per occupare bene gli spazi ed allungare la squadra e, nella fase conclusiva, di presidiare il primo ed il secondo palo».