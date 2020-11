La sosta della «B» aiuta il Lecce: Listkowski e Pettinari rientrano

«Le due settimane di sosta saranno importanti per continuare a lavorare sullo sviluppo del nostro progetto tecnico-tattico e per recuperare qualcuno dei calciatori infortunati, in modo da disporre di ulteriori alternative nelle prossime gare».

A rimarcarlo è stato Corini dopo la gara vinta con la Virtus Entella, che il Lecce ha affrontato privo di Dermaku, Rossettini, Bjorkengren, Listkowski, Pettinari e dei giovani Felici, Monterini e Rodriguez, che il trainer bresciano tiene in massima considerazione.

Per il match casalingo con la Reggiana, in calendario sabato 21 novembre alle 14, il team salentino conta di avere a disposizione Pettinari e Listkowski.

L’ex Trapani non è stato convocato per la trasferta di Chiavari per permettergli di curarsi. In caso di necessità, infatti, sarebbe stato senz’altro arruolabile. L’attaccante romano accusa una fastidiosa lombalgia successivamente alla trasferta di Brescia, ma per il match con la Reggiana dovrebbe andare in panchina.

Per la sfida con gli emiliani dovrebbe essere pronto anche il polacco Listkowski, che è oramai fermo dal 21 ottobre scorso ovvero da quando, al 20’ del primo tempo, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno poi evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, guaio per il quale, di norma, è necessario un mese di stop. Il polacco, pertanto, tornerà a lavorare con i compagni già in settimana o, al più tardi, all’inizio della prossima e potrebbe essere schierato per 15’-20’ con la Reggiana, per riportarlo nel clima agonistico. Considerate le buone performance sfoderate finché è stato a posto fisicamente, il suo recupero garantirà a Corini una freccia in più al proprio arco.

Tra i calciatori recuperabili in tempi brevi c’è pure l’attaccante spagnolo Rodriguez Delgado, che Corvino ha prelevato dal Real Madrid. Il 19enne di Las Palmas, però, è ancora in ritardo di preparazione, non avendo quasi lavorato con il gruppo. In una partitella di allenamento, infatti, si è procurato una elongazione al flessore.

Sono ancora out, di contro Rossettini, Dermaku, Bjorkengren, Monterisi e Felici (reduce da un intervento di osteosintesi della frattura del quinto metatarso del piede destro, eseguito il 4 novembre a Perugia).

A Chiavari, si è fatto male il capitano Mancosu, che ha riportato una frattura al quarto metacarpo della mano sinistra. Il capitano, però, dovrebbe lavorare con il gruppo già oggi, alla ripresa della preparazione, dopo i due giorni di riposo concessi da Corini alla squadra. Inizialmente porterà un gesso leggero e poi, onde consentirgli di scendere in campo, indosserà un presidio di altro tipo, una sorta di tutore. Lo staff medico è al lavoro per individuare la soluzione più idonea al caso.