Papadopulo: Lecce fra le migliori; Pescara in difficoltà ma sempre vivo

Con Giuseppe Papadopulo in panchina, nell’ultima giornata del campionato cadetto 2006/2007, il Lecce ha battuto per 4-1 il Pescara, centrando uno dei successi più netti che la formazione salentina abbia ottenuto contro quella abruzzese, in casa. Inoltre, il «Papa», com’è soprannominato l’allenatore di Casale Marittimo, ha guidato sia Eugenio Corini che Massimo Oddo, i due tecnici che attualmente dirigono il Lecce ed il Pescara, squadre che si daranno battaglia domani, alle 21, al Via del Mare, nel posticipo della sesta giornata del torneo di serie B. Il trainer dell’undici salentino, però, dovrà seguire la partita dalla tribuna, in quanto squalificato, e sarà sostituito dal vice Salvatore Lanna.

«Corini e Oddo sono stati due bravissimi calciatori - racconta Papadopulo -. Il bresciano l’ho avuto in rosa nel Palermo. Anche per la posizione che ricopriva in campo, sembrava destinato ad intraprendere la carriera di allenatore. Il pescarese, invece, era in organico quando ho lavorato per la Lazio. In lui ancora non si intravedeva un futuro da tecnico, ma questa circostanza significa poco. Tra l’altro, sono due ottime persone sul piano umano. Auguro loro di ripetere in panchina gli ottimi risultati centrati in campo, anche se domani saranno avversari nell’arco dei 90’ ed uno dei due potrebbe perdere».

Sul Lecce, in vista del confronto del Via del Mare, dice: «Vanta una delle migliori rose della serie B. Sino ad oggi ha raccolto poco, ma il cammino è appena iniziato. Alla lunga, verranno fuori i veri valori e non ho dubbi circa il fatto che il complesso salentino ne abbia. La società giallorossa ha cambiato responsabile dell’area tecnica, facendo tornare Corvino, allenatore, puntando su Corini, ed anche diversi giocatori. Non si può pretendere che tutto giri già alla perfezione. Più passerà il tempo e più Mancosu e compagni troveranno la loro dimensione migliore».

Del Pescara sostiene: «Paga ancora le scorie della complicata stagione 2019/2020, nella quale ha centrato la permanenza solo al termine di un drammatico spareggio. L’organico a disposizione del sodalizio abruzzese ha buone potenzialità. Piuttosto, leggo che la panchina di Oddo sarebbe a rischio in caso di sconfitta e questo mi dispiace. È pur vero, d’altro canto, che so bene che il futuro di un allenatore è sempre legato ai risultati. Quando non sono in linea con le aspettative, a pagare è il mister».

Il «Papa» ammonisce: «Nessuno, stanti gli impacci sin qui avuti dagli abruzzesi, pensi ad un compito semplice per il Lecce. Nel calcio non ci sono incontri dall’esito scontato e questo discorso vale a maggior ragione in serie B. Pertanto, ai salentini, per prevalere, servirà una prestazione attenta, fatta di grande intensità, una prova di alto livello».

Sul 4-1 rifilato dal «suo» Lecce al Pescara nel 2006/2007 rammenta: «Ero subentrato a Zeman a campionato in corso, con la squadra già lontana dalle posizioni che contano della graduatoria. Chiudemmo l’annata agonistica in maniera positiva, gettando le basi per la stagione seguente, che per noi fu straordinaria. Infatti, si concluse con la promozione in massima serie, tramite i playoff, dopo che nella regular season non era stato sufficiente conquistare 83 punti. Affrontammo gli abruzzesi all’ultima giornata. Loro erano ultimi e già retrocessi matematicamente. Realizzammo quattro reti in 38’, andando negli spogliatoi per l’intervallo con la vittoria in cassaforte. Gli avversari ridussero le distanze nelle battute finali della ripresa»