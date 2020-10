Lecce calcio, Pettinari vestirà giallorosso

LECCE - Stefano Pettinari prosegue la sua marcia di avvicinamento verso la seconda esperienza in maglia giallorossa. L’attaccante, classe 1992, svincolatosi a seguito del fallimento del Trapani, è giunto a Lecce e si è sottoposto a test molecolare, le cui risultanze sono previste per la giornata di domani. Quindi, se l’esito sarà negativo, si sottoporrà alle rituali visite mediche e si unirà al gruppo agli ordini di mister Corini, nella doppia seduta in programma domani sul terreno dell’Acaya. Il calciatore ha scelto il 20 come numero di maglia.