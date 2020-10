Lecce calcio, il polacco Stepinski è giallorosso

LECCE - Arriva una nuova ufficialità di calciomercato in casa Lecce. Si tratta della firma del contratto dell’attaccante polacco, classe '95, Mariusz Stepinski, che lascia il Verona per trasferirsi in prestito con diritto di opzione in maglia giallorossa.

Il calciatore, che ha già sostenuto le visite mediche, ha raggiunto i sui nuovi compagni nel ritiro di Ascoli: molto probabile un suo impiego dal primo minuto contro i marchigiani. Stepinski ha scelto il 14 come numero di maglia.