Lecce, i nuovi Paganini e Listowski si presentano

Giornata di presentazioni ufficiali in casa Lecce, con il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino a fare gli onori di casa. «Ci daranno una grossa mano», ha detto il direttore Corvino nel presentare Luca Paganini e Marcin Listkowski, due dei nuovi arrivati in maglia giallorossa. Luca Paganini, alla sua prima esperienza fuori dal Lazio, una vita calcistica tra Fondi e Frosinone, si dice entusiasta: «Per me inizia un’esperienza nuova che approccio con grande entusiasmo e voglia di fare bene per il Lecce: sarà una strada lunga perché per i giallorossi è una nuova categoria e l’inizio di un nuovo progetto». Una proposta, quella del Lecce, che ha inteso sposare subito: «Non ci ho pensato molto, e ho detto subito Sì - ammette il calciatore -. Questo è un club importante e il progetto mi è piaciuto: sono contentissimo di essere in giallorosso». Un campionato che si prospetta alquanto duro. «E' storicamente difficile, complicato, equilibrato e lungo. Conta soprattutto avere continuità e ridurre al minimo i cali di concentrazione: sarà necessario non perdersi alla lunga per raggiungere obiettivi importanti come quelli che stiamo cercando a Lecce», conclude Paganini. Marcin Listkowski, centrocampista polacco di belle speranze, ha parlato dei suoi primi giorni da calciatore del Lecce: «Mi sembra di stare a casa, sono stato accolto benissimo. Prima di venire nel Salento ho parlato con un mio ex compagno di squadra che giocava nel Napoli, che mi ha parlato benissimo dell’Italia e di Lecce». Boniek, ex beniamino giallorosso e presidente della Federazione della Polonia, ha speso parole di elogio per lui: «Lo ringrazio, ma voglio pensare solo a fare bene con questa maglia, il resto poi si vedrà con il tempo», ha commentato Listkowski. E sull'eventuale collocazione in campo taglia corto: «Sono a completa disposizione di mister Corini».