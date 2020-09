Calcio Lecce, prima uscita dei giallorossi: 2-2 contro il Monopoli

LECCE - Cala il sipario sul ritiro precampionato del Lecce, con la prima uscita ufficiale della stagione. Gli uomini di Corini, nel «deserto» del Via del Mare, hanno affrontato in amichevole il Monopoli di mister Scienza, compagine che ha ben figurato nello scorso campionato di Lega Pro: 2-2 il risultato finale, in una gara che ha riservato emozioni soprattutto negli ultimi scorsi del match.

Subito in evidenza Coda, che mette il sigillo di testa al 4'. Il Monopoli caparbiamente raggiunge il pari con Fella su rigore al 64'. Solita girandola di cambi, e minuti finali che riservano sorprese.

Lecce ancora avanti con il polacco Listkowski al 91', svarione giallorosso al 93' e per Fella, ancora lui, ed è un gioco da ragazzi siglare la rete del pari.Due giorni di riposo per i ragazzi di Corini, e da martedì ripresa della preparazione. Sabato prossimo al Via del Mare arriva la Reggina, per l’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato contro il Pordenone.