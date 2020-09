Il Lecce guarda alla Norvegia: interesse per centrocampista Donnum

LECCE - Il mercato del Lecce guarda in Norvegia. La società del presidente Saverio Sticchi Damiani, infatti, non smentisce ne conferma le notizie che giungono dai media scandinavi circa l’interessamento del club salentino per il centrocampista offensivo Aron Donnum, classe 1998, tesserato con il Valerenga Fotball, compagine che milita nella massima serie norvegese. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il definitivo approdo in Salento del calciatore norvegese. Intanto proseguono nel ritiro dell’Acaya Resort gli allenamenti dei giallorossi agli ordini di mister Eugenio Corini. Sabato pomeriggio, sul terreno dello stadio di Via del Mare, in programma un test in famiglia a porte chiuse.