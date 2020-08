Tegola in casa Lecce: Rispoli ko per un mese

È un inizio di stagione non proprio fortunato per il Lecce del tecnico Corini. Dopo il contagio da coronavirus per Tachtsidis e Vera Ramirez, i giallorossi registrano il primo infortunio stagionale con l’esterno destro difensivo Andrea Rispoli. Nell’allenamento di questa mattina il calciatore ha subito la frattura epifisi distale composta del radio della mano destra. Ora dovrà indossare un tutore per un mese, che lo costringerà a saltare l’esordio del campionato cadetto.