Lecce: «Ci vogliono almeno tre settimane prima di poter giocare una partita»

LECCE - Il calcio punta a ripartire con allenamenti scaglionati. Gli interrogativi che si pongono, però, sono numerosi, alla luce del fatto che lo stop dura da oltre un mese, che quando si potrà tornare a lavorare la sosta sarà stata di almeno 60 giorni o più prolungata, che le partite potrebbero essere disputate con cadenza ravvicinata e che si dovrà andare in campo d’estate

Abbiamo analizzato i diversi scenari con Maurizio Di Renzo, ex preparatore atletico di Lecce, Cagliari, Palermo, Udinese, Brescia, Ascoli, Crotone, Pescara, Novara e Giulianova, specializzato anche nella rieducazione funzionale.

«In questa fase di pausa forzata, i calciatori sono costretti ad allenarsi in casa, in terrazza o in giardino, potendo contare su un’attrezzatura minima, di rado su un tapis roulant – sostiene il professionista marchigiano, che vive e lavora in Abruzzo – Pertanto, non possono svolgere nemmeno l’attività alla quale abitualmente si dedicano durante le vacanze estive, per presentarsi in ritiro in condizioni accettabili per l’inizio della preparazione».

La ripresa non sarà automatica: «Il calcio è un’attività intermittente, che propone sollecitazioni muscolari importanti, alternando sforzi a bassa intensità a sforzi ad altissima intensità ai quali non si può essere pronti dopo uno stop tanto lungo. Per tornare a disputare una gara di campionato, pertanto, dalla ripresa degli allenamenti dovranno trascorrere almeno tre settimane. A patto che, come bisogna supporre, i giocatori abbiano seguito il regime alimentare consigliato».

Gli allenamenti scaglionati sono possibili, ma non si potrà fare a meno a lungo di quelli di gruppo. «Proprio così – conferma Di Renzo – Si ipotizza che le squadre potrebbero restare in ritiro stabilmente per evitare contatti con l‘esterno e si tratta di una buona idea per evitare contagi. L’attività fisica necessaria per riportare i calciatori alla migliore condizione può essere svolta a scaglioni. Ma il calcio è uno sport di squadra. Dopo 7-10 giorni al massimo, quindi, sarà indispensabile svolgere anche esercitazioni tattiche specifiche nelle quali sarà impensabile mantenere il distanziamento sociale, che verrà totalmente meno in partita».

Se si deciderà di giocare ogni tre giorni e nel periodo estivo, andranno tenute presenti ulteriori problematiche: «In entrambi i casi sarà fondamentale il recupero dopo lo sforzo. Crescerà l’importanza del riposo, dell’alimentazione e del supporto dello staff sanitario. Nella prima ipotesi non ci sarebbe, di fatto, il tempo per allenarsi. Nella seconda, scendere in campo con il caldo comporterebbe un aumento del dispendio energetico. Probabilmente si andrà incontro a più infortuni perché ciascun atleta sarà sottoposto ad uno stress, fisico e mentale, superiore al solito».

Si paventa la possibilità di portare a cinque il numero delle sostituzioni. «Si tratta di una proposta molto sensata perché permetterebbe di ruotare un maggior numero di calciatori nell’arco dei 90’, permettendo loro di rifiatare».