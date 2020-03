Lecce sceglie l’Est delle grandi firme l’ucraino Shakhov e il romeno Benzar

Sul Salento spira forte il vento dell’est. Dalla Romania e dall’Ucraina arrivano, rispettivamente, Romario Benzar e Yevhen Shakhov, i due neo-acquisti del Lecce. Ruoli diversi, difensore il primo (Benzar) e centrocampista il secondo (Shakov), differenti carriere alle spalle, ma adesso entrambi con un obiettivo comune: conquistare la salvezza in serie A con la maglia del Lecce.

«Sono felice di essere qui, ringrazio la società per la fiducia mostrata nei miei confronti - dice Benzar - non vedo l’ora di misurarmi nel campionato italiano che è uno dei più importanti in Europa». L’ex Steaua arriva per ricoprire il ruolo di terzino destro e sarà una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Fabio Liverani: «Cerco sempre di lavorare per migliorare, ma sicuramente il mio punto di forza è la fase offensiva». Dopo le ultime stagioni vissute ai vertici del campionato rumeno con la Steaua, Benzar è chiamato a lottare per ben altri obiettivi, ma la sfida non lo spaventa: «Entro sempre in campo per vincere, lo facevo con la mia ex squadra e lo farò anche con il Lecce».

Per il centrocampista Shakhov, invece, l’approdo nel Salento è stata una scelta di vita. Fresco vincitore del campionato greco con la maglia del Paok, ha rifiutato la possibilità di difendere il titolo e partecipare alla Champions League pur di giocarsi le sue chance nel campionato italiano. «Era il momento di intraprendere una nuova sfida - sottolinea il centrocampista ucraino - ho scelto Lecce perché c’è un progetto importante e perché volevo giocare in serie A».

Shakhov è un centrocampista duttile, pronto a mettersi a disposizione del mister, cui spetterà il compito di trovargli la giusta posizione sul campo: «Gioco da mezzala ma all’occorrenza posso fare anche il trequartista. Negli ultimi tre anni ho segnato 21 reti, quindi credo che il vizio del gol non mi manchi». L’esperienza a Lecce può essere il passepartout per riconquistare la nazionale: «Sono qui anche per questo, perché voglio giocare con l’Ucraina. Stando in Italia ho più chance di essere convocato, so che mister Shevchenko segue molto la serie A».

A margine della presentazione di Benzar e Shakhov, il d.s. Mauro Meluso si è detto soddisfatto per l’epilogo positivo delle due trattative: «Benzar è un giocatore di caratura internazionale, ha accettato subito la nostra proposta a dimostrazione di come il Lecce abbia grande appeal anche sui giocatori molto importanti come lui. Ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto, è stata l’operazione più onerosa da quando sono a Lecce ma sono contento che sia andata a buon fine. Shakhov aveva voglia di giocare in Italia e noi ne abbiamo approfittato, assieme a Vera occuperà una delle due caselle da extracomunitario. È stato acquistato per ricoprire il ruolo di mezzala ma può darci diverse opzioni in mezzo al campo». Sul capitolo calciomercato, Meluso conferma la doppia operazione con il Genoa che dovrebbe portare in giallorosso Rossettini e Lapadula. Il primo ha già sostenuto le visite mediche, mentre oggi dovrebbe essere il turno dell’attaccante. Si attende solo l’ufficialità.

Più complicata, invece, la pista che porta al centrale difensivo uruguaiano Rogel, mentre per Yilmaz il Lecce resta alla finestra e spera in una svolta positiva nei prossimi giorni.