Lecce, Sticchi Damiani e la sua domenica bestiale: «Emozione incredibile»

«Questa vittoria rappresenta per me un’emozione bellissima, è veramente una gioia incredibile». Il presidente Saverio Sticchi Damiani si gode il suo Lecce, capace di espugnare il San Paolo sconfiggendo il Napoli 2-3 e regalandogli uno dei momenti più belli, intensi ed emozionanti da quando riveste la carica di numero uno della società di via Costadura. Il pensiero va subito ai tifosi giallorossi: «L’unico rammarico è quello di non aver potuto condividere questo successo con tutti i nostri tifosi, ringrazio il gruppo di sostenitori che è giunto al San Paolo ed ha assistito a questa splendida impresa in una giornata stupenda. Era una partita che senza le continue restrizioni avremmo voluto vivere con tutti i tifosi che quest’anno in trasferta sono sempre accorsi molto numerosi. Questa squadra, questo magnifico gruppo e questo allenatore meritano la soddisfazione ottenuta per il grande lavoro svolto».

Sticchi rimarca la tempra del Lecce, che ha interpretato al meglio la partita contro un avversario di altissimo profilo come il Napoli: «La squadra è stata brava perché ha saputo soffrire nei momenti difficili in cui c’era da soffrire, ma al tempo stesso ha sfruttato le opportunità attaccando con grande qualità. Al di là dei tre gol, siamo stati pericolosi in tante occasioni. Un successo pieno».

Il presidente smorza gli entusiasmi: «Non ci siamo abbattuti nei momenti più difficili mantenendo sempre il giusto equilibrio ed anche dopo le vittorie dobbiamo essere bravi a non perdere la concentrazione e ad essere sempre equilibrati nei giudizi». Ad attendere il Lecce c’è ora la partita contro la Spal, una vera e propria finale per la squadra giallorossa lanciata nella sua corsa salvezza. Il presidente racconta un retroscena: «Proprio in vista della prossima partita la squadra e l’allenatore hanno chiesto di andare in ritiro con un giorno di anticipo, proprio per preparare al meglio questo incontro importante».

Sponda Napoli. Gattuso flash: «Siamo stati troppo fragili, il Lecce ci ha palleggiato in faccia»