Lecce calcio riprende gli allenamenti: in campo Babacar

LECCE - Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, il Lecce si è ritrovato oggi all’Acaya Golf Resort per cominciare la marcia di avvicinamento al prossimo turno di campionato, il posticipo di lunedì 16 settembre a Torino contro i granata di Mazzarri.

L’ultimo arrivato in casa giallorossa, l’attaccate Babacar, ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Assenti, perché impegnati con le rispettive nazionali per le qualificazioni a Euro 2020, Benzar, Majer e Dubickas. Lavoro differenziato per Meccariello, Imbula, Lo Faso e Fiamozzi. Domani doppia seduta, a porte chiuse, sempre sul campo dell’Acaya Golf Resort.

Intanto, sabato 7 settembre (inizio ore 18) il Lecce disputerà una gara amichevole al Via del Mare contro il Cosenza dell’ex tecnico giallorosso Piero Braglia. L’incasso della gara (tagliandi a 5 e 2 euro), al netto dei costi necessari per l'organizzazione dell’evento, sarà devoluto in beneficenza.