Lecce, esordio amaro al Via del Mare: vince il Verona con un gol all'81'

Il cammino dei giallorossi in serie A è già in salita: seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Liverani, che perde anche in casa contro l'Hellas Verona nella prima partita della stagione al Via del Mare. Il gol è stato realizzato da Matteo Pessina all'81', ed è stato l'unico della partita. Il prossimo appuntamento per il Lecce sarà il 15 settembre a casa del Torino, orario ancora da definire.