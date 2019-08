Lecce, le mani sul centrocampista Imbula

LECCE - Il mediano Giannelli Imbula, che compirà 27 anni il 12 settembre prossimo, di proprietà dello Stoke City, ex Marsiglia, Porto, Tolosa e Rayo Valleano, è ad un passo dal Lecce. Il calciatore, che ha il doppio passaporto congolese e francese è stato pagato, all’apice della propria carriera, circa 21 milioni dal club inglese, con il quale è sotto contratto sino al giugno 2021. Attualmente non fa parte dei piani della società d’oltremanica ed il Lecce si è inserito, trovando l’intesa con lo Stoke City, sulla formula del prestito con diritto di riscatto alla cifra di 4 milioni. Anche Imbula, dopo la titubanza iniziale, ha dato oramai il proprio benestare alla positiva conclusione dell’operazione.

Pertanto, il direttore sportivo Mauro Meluso e l’entourage del calciatore stano limando gli ultimi dettagli. Se non si registreranno intoppi dell’ultima ora, il mediano di Vilvoorde approderà alla corte di Fabio Liverani, che ha chiesto da tempo un centrocampista di spessore per esperienza e per stazza fisica, oltre che di buona tecnica.

Imbula, che soddisfa le esigenze della società giallorossa, che crede molto in lui, potrebbe arrivare nel Salento già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche, per mettere nero su bianco con la società presieduta da Saverio Sticchi Damiani e per aggregarsi al resto del gruppo, che sta preparando la sfida casalinga di domenica prossima, con l’Hellas Verona.

Una volta sistemato il centrocampo, Meluso si concentrerà sull’ultimo tassello necessario, ovvero un attaccante. In questi giorni stanno circolando diversi nomi, ma nessuno sembra interessare realmente il Lecce. Il Cagliari ha proposto Al presidente Saverio Sticchi Damiani il 23enne Alberto Cerri, ma i responsabili del club salentino sono rimasti molto tiepidi. Un’altra punta associata al sodalizio di via colonnello Costadura è Sokol Cikalleshi, ma l’albanese non sembra essere il prescelto.

Sul fronte delle uscite, manca solo la firma per il passaggio del centravanti Andrea Saraniti al Vicenza.

Ai dirigenti veneti piace anche il centrocampista Pedro Costa Ferreira, mentre per il difensore Ciccio Cosenza si è fatto avanti il Piacenza e per il centrocampista Radoslav Tsonev va registrato un interessamento della Casertana.

La squadra, intanto, si è allenata nel pomeriggio di ieri agli ordini di Liverani e del suo staff, proseguendo la preparazione in vista del match con il Verona, nel quale Fabio Lucioni e compagni proveranno a voltare pagina dopo la pesante sconfitta rimediata a Milano contro l’Inter. Assente il difensore centrale Biagio Meccariello, hanno lavorato in differenziato gli attaccanti Gianluca Lapadula, Andrea La Mantia e Simone Lo Faso, oltre al terzino destro Riccardo Fiamozzi, infortunato di lungo periodo.

La batosta subita al “Meazza” non ha minimamente raffreddato l’entusiasmo dei supporter salentini che, in vista della gara con l’Hellas Verona, hanno già acquistato oltre 2.900 biglietti, che aggiunti ai circa 18.500 abbonati garantiscono più di 21.000 spettatori.