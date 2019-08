Il Lecce si prepara al match con l'Inter: operato Maccariello

Ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia, dopo il vittorioso match contro la Salernitana, il Lecce si è ritrovato questa mattina per una seduta di allenamento, in vista dell’esordio in campionato contro l’Inter al Meazza lunedì 26 agosto. I calciatori impegnati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri si sono allenati regolarmente; lavoro differenziato per Fiamozzi e Lo Faso.

Intanto nella mattinata di oggi il difensore Biagio Meccariello è stato sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro, operazione eseguita dal prof. Mariani. L'intervento è perfettamente riuscito.

I giallorossi domani usufruiranno di un giorno di riposo, con la ripresa fissata, a porte chiuse, per mercoledì pomeriggio all’Acaya Golf Resort.

Il Lecce calcio ha comunicato di aver prolungato il contratto di Filippo Falco, attaccante classe '92, in scadenza al termine della stagione sportiva 2020/21, fino al 30 giugno 2022. Falco, autore di una prova più che convincente e di una rete nel vittorioso match di Coppa Italia di ieri sera contro la Salernitana, nella scorsa stagione in maglia giallorossa ha totalizzato 31 presenze con 7 reti.