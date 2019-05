Palermo pareggia 2-2, Lecce col batticuore: se oggi vince è in A

Con il pareggio del Palermo con lo Spezia (2-2), il Lecce oggi potrebbe conquistare la serie A. La formazione di Liverani, se vince con il Padova potrà festeggiare in anticipo il ritorno in massima serie. Diversamente il prossimo incontro casalingo con lo Spezia, a Via Del Mare il prossimo 11 maggio, potrebbe essere un'occasione per celebrare la festa, ma a questo punto tutto dipende dal risultato della sua diretta inseguitrice. Con il pareggio di oggi i rosanero vanno a quota 60. A supportare i salentini nella loro trasferta odierna ci sono oltre 2mila supporters provenienti da ogni parte del Nord e persino da altri Paesi vicini.

Padova-Lecce, il primo tempo finisce 1-0.

I giallorossi rischiano di sprecare la straordinaria occasione di festeggiare la promozione diretta in seria A dopo il pareggio del Palermo con lo Spezia. Nei primi 45 minuti di gioco sono andati sotto di un gol. Il Padova è a una delle ultime chiamate per la salvezza per cui dovrà difendere a denti stretti il risultato. Il Lecce è in piena lotta per la promozione diretta. Sulla carta una partita scontata, ma la partita non va sottovalutata come dimostra l'esito del primo tempo.