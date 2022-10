Il Foggia vola: a Viterbo il primo 2-1 in trasferta dei rossoneri

FOGGIA - Il Foggia vittorioso a Viterbo per 2 -1, al termine di una settimana difficile per via delle questioni in cui rimasto coinvolto il presidente Canonico. Continua la scalata in classifica. Dopo due vittorie consecutive, si ferma il Taranto, sconfitto dal Giugliano per 1 – 0. Solo conferme per il Cerignola, che supera 2 – 1 la Turris e coltiva ambizioni playoff. Tre punti anche per il Monopoli, 2 – 0 al Messina. Parità in Potenza Virtus Francavilla, 2 – 2, e Gelbison Andria, 0 – 0. K.o il Picerno a Crotone, 1 – 0.

Il Lecco scivola in casa contro il Trento e viene superato dal Renate che, nello scontro diretto di Salò, rifila un poker alla Feralpi. Sorrentino (doppietta) scatenato, così come è scatenato il Pordenone che rifila cinque gol al Pizzighettone raggiungendo il Lecco in classifica. Il Vicenza perde in casa contro la Pro Vercelli, riprendono quota Novara (1-0 al Sangiuliano) e la Pro Sesto che vince il derby con la Pro Patria. Boccata d’ossigeno per la Triestina che supera al Rocco il Mantova. Posticipo del Monday night: Piacenza-Padova. Nel girone B mantiene la vetta il Gubbio che espugna Olbia con Arena super goleador; sardi contestati dai propri tifosi. A braccetto la Virtus Entella di mister Volpe che trova la vittoria a Fiorenzuola a 5' dalla fine nell’unico tiro in porta della partita. La Reggiana insiste e rifila un pesante tris alla Vis Pesaro. Il Cesena è devastante a Montevarchi, perdono quota il Rimini ed il Fiorenzuola. Sfogo deciso di Lamberto Magrini, tecnico del San Donato Tavarnelle, al termine dell’incontro col Siena: "Un arbitraggio scandaloso come questo è una vergogna per il calcio. Secondo me è anche pilotato. Non si possono mandare arbitri così. Fino ad oggi non avevo mai detto nulla, ma ora ho le scatole piene".

In coda seconda vittoria consecutiva per la Recanatese mentre Il presidente dell'Akragas, Giuseppe Deni, è il nuovo proprietario dell'Imolese. Nel girone C l'Avellino ferma il Catanzaro che sbaglia un rigore con Iemmello al 96'. Ne approfittano il Crotone che vince con il solito Gomez contro un buon Picerno (mister Longo è sempre a rischio) ed il Pescara (Juve Stabia ribaltata, 2-1 a Castellammare). Il Monterosi vince il derby a Latina (fischiati Di Donato e i suoi ragazzi)