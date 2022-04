Il Foggia batte l'Avellino: 2-0

FOGGIA - Il Foggia riesce nell’impresa di battere l’Avellino, in uno Zaccheria mezzo vuoto a causa della squalifica inferta alle 2 curve per i fatti accaduti contro il Catanzaro. I rossoneri hanno surclassato gli irpini in qualità e in quantità, mostrando nuovamente una condizione fisica eccellente, in vista degli spareggi promozione di maggio.

Due reti timbrate da Merola e Curcio, il Foggia incontrerà nei play off, allo Zaccheria contro la Turris.

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Martino, Sciacca, Girasole, Rizzo (82′ Nicolao); Rocca (72′ Garofalo), Petermann, Gallo; Merola (58′ Vitali), Curcio (82′ Ferrante), Di Grazia (58′ Turchetta)

A disposizione: Volpe, Garattoni, Di Pasquale, Rizzo Pinna, Ferrante, Vitali, Maselli, Garofalo, Turchetta, Tuzzo, Di Paolantonio, Nicolao

Allenatore: Zeman

Avellino (3-5-2):Forte; Silvestri, Dossena, Bove, Ciancio (81 Rizzo), Carriero, Aloi, Mastalli (46′ Micovschi), Mignanelli (46′ Matera), Kanoute (66′ Kragl), Murano (81′ Plescia)

A disposizione: Pane, Pizzella, Rizzo, Scognamiglio, Plescia, Mocanu, Matera, Micovschi, Stanzione, Kragl

Allenatore: Gautieri

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate (Assistenti: Salvalaglio di Legnano, Lazzaroni di Udine. Quarto Ufficiale: Guerra di Venosa)

Reti: 8′ Merola (FG), 54′ Curcio (FG)

Ammoniti: 15′ Bove (AV), 20′ Scognamiglio (AV), 49′ Silvestri (AV), 51′ Matera (AV), 67′ Petermann (FG), 91′ Gallo (FG)

Espulsi: 33′ Aloi (AV)