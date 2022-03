Calcio, Foggia-Catania è sfida a senso unico: 5-1 per i satanelli

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia batte il Catania per 5 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa dominano la partita riuscendo a passare in vantaggio subito al 1′ grazie alla rete messa a segno da Merola con un colpo di testa su assist di Petermann. Il raddoppio arriva al 17′ per merito di Curcio ed i rossoneri dilagano poi con le punizioni vincenti sia di Ferrante che di Petermann tra il 25′ ed il 39′, oltre alla doppietta personale completata da Merola al 44′ sempre di testa su lancio di Rizzo. Nell’ultima parte dell’incontro i siciliani vanno a segno con il capitano Greco, assistito da Zanchi, al 76′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Foggia di portarsi a quota 50 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Catania resta fermo con i suoi 40 punti.

I RISULTATI

Avellino-Messina 1-1, Campobasso-Latina 2-0, Catanzaro-Turris 2-0, Fidelis Andria-Paganese 1-0, Foggia-Catania 5-1, Monterosi-Juve Stabia 3-0, Potenza-Palermo 2-2, Vibonese-Bari 0-1

CLASSIFICA

Bari 71, Catanzaro 61, Avellino* 56, Virtus Francavilla e Monopoli 55, Palermo* 53, Foggia 50, Turris* 45, Latina 44, Monterosi 43, Juve Stabia 42, Catania*, Picerno* e Campobasso 40, Taranto* 36, Acr Messina 33, Potenza 31, Paganese*, Fidelis Andria 28, Vibonese 19.

*una partita in meno